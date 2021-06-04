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SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений
SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений - РИА Новости, 04.06.2021
SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений
Поставщик облачных услуг SberCloud (входит в экосистему Сбера) и компания Yadro создадут в России совместный центр компетенций для разработки, испытания и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:23
2021-06-04T16:04
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Поставщик облачных услуг SberCloud (входит в экосистему Сбера) и компания Yadro создадут в России совместный центр компетенций для разработки, испытания и адаптация оборудования и технологий облачных операторов для бизнеса, промышленных предприятий и госсектора, сообщает SberCloud."Компетенции инженерных и продуктовых команд будут объединены для создания новых продуктов в составе облачной платформы SberCloud, а также проверки перспективных моделей их коммерческого применения", - говорится в сообщении.Соглашение, расширяющее рамки двухлетнего сотрудничества компаний, подписали на ПМЭФ-2021 генеральный директор SberCloud Евгений Колбин и генеральный директор ГК Yadro Алексей Шелобков. "Новое соглашение внесет заметный вклад в развитие российской ИТ-индустрии и российского облачного рынка. Создание совместного центра компетенций поможет нам в создании облачных продуктов для обработки и хранения данных и оптимизации работы программно-аппаратных комплексов в облачной инфраструктуре", - приводится в сообщении комментарий Колбина.
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сбербанк россии, пмэф, технологии, новости компаний - экономика

SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений

14:23 04.06.2021 (обновлено: 16:04 04.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба СбербанкаSberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений
SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : пресс-служба Сбербанка
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Поставщик облачных услуг SberCloud (входит в экосистему Сбера) и компания Yadro создадут в России совместный центр компетенций для разработки, испытания и адаптация оборудования и технологий облачных операторов для бизнеса, промышленных предприятий и госсектора, сообщает SberCloud.
"Компетенции инженерных и продуктовых команд будут объединены для создания новых продуктов в составе облачной платформы SberCloud, а также проверки перспективных моделей их коммерческого применения", - говорится в сообщении.
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Соглашение, расширяющее рамки двухлетнего сотрудничества компаний, подписали на ПМЭФ-2021 генеральный директор SberCloud Евгений Колбин и генеральный директор ГК Yadro Алексей Шелобков.
"Новое соглашение внесет заметный вклад в развитие российской ИТ-индустрии и российского облачного рынка. Создание совместного центра компетенций поможет нам в создании облачных продуктов для обработки и хранения данных и оптимизации работы программно-аппаратных комплексов в облачной инфраструктуре", - приводится в сообщении комментарий Колбина.
 
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