https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735626219.html

SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений

SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений - РИА Новости, 04.06.2021

SberCloud и Yadro создают центр разработки продуктов для облачных решений

Поставщик облачных услуг SberCloud (входит в экосистему Сбера) и компания Yadro создадут в России совместный центр компетенций для разработки, испытания и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:23

2021-06-04T14:23

2021-06-04T16:04

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Поставщик облачных услуг SberCloud (входит в экосистему Сбера) и компания Yadro создадут в России совместный центр компетенций для разработки, испытания и адаптация оборудования и технологий облачных операторов для бизнеса, промышленных предприятий и госсектора, сообщает SberCloud."Компетенции инженерных и продуктовых команд будут объединены для создания новых продуктов в составе облачной платформы SberCloud, а также проверки перспективных моделей их коммерческого применения", - говорится в сообщении.Соглашение, расширяющее рамки двухлетнего сотрудничества компаний, подписали на ПМЭФ-2021 генеральный директор SberCloud Евгений Колбин и генеральный директор ГК Yadro Алексей Шелобков. "Новое соглашение внесет заметный вклад в развитие российской ИТ-индустрии и российского облачного рынка. Создание совместного центра компетенций поможет нам в создании облачных продуктов для обработки и хранения данных и оптимизации работы программно-аппаратных комплексов в облачной инфраструктуре", - приводится в сообщении комментарий Колбина.

https://ria.ru/20210519/tekhnologii-1732884660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, пмэф, технологии, новости компаний - экономика