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Путин может прокомментировать получение сверхдоходов металлургами

Путин может прокомментировать получение сверхдоходов металлургами - РИА Новости, 04.06.2021

Путин может прокомментировать получение сверхдоходов металлургами

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы о доходах металлургов, если они будут заданы и эта тема поднимется в рамках ПМЭФ, заявил его пресс-секретарь... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:17

2021-06-04T12:17

2021-06-04T12:17

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей белоусов

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответит на вопросы о доходах металлургов, если они будут заданы и эта тема поднимется в рамках ПМЭФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Пленарное заседание с участием Путина запланировано на форуме в 14.00 мск пятницы."Будет свободная модерированная сессия. Если как-то эта тема возникнет, придется к слову, то, конечно, он ответит", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Он добавил, что сам глава государства во время выступления вряд ли будет эту тему поднимать.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/minpromtorg-1735162024.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, дмитрий песков, владимир путин, экономика