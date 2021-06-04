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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/sverkhdokhody-1735591063.html
Путин может прокомментировать получение сверхдоходов металлургами
Путин может прокомментировать получение сверхдоходов металлургами - РИА Новости, 04.06.2021
Путин может прокомментировать получение сверхдоходов металлургами
Президент России Владимир Путин ответит на вопросы о доходах металлургов, если они будут заданы и эта тема поднимется в рамках ПМЭФ, заявил его пресс-секретарь... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:17
2021-06-04T12:17
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей белоусов
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответит на вопросы о доходах металлургов, если они будут заданы и эта тема поднимется в рамках ПМЭФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Пленарное заседание с участием Путина запланировано на форуме в 14.00 мск пятницы."Будет свободная модерированная сессия. Если как-то эта тема возникнет, придется к слову, то, конечно, он ответит", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Он добавил, что сам глава государства во время выступления вряд ли будет эту тему поднимать.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин может прокомментировать получение сверхдоходов металлургами

12:17 04.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответит на вопросы о доходах металлургов, если они будут заданы и эта тема поднимется в рамках ПМЭФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пленарное заседание с участием Путина запланировано на форуме в 14.00 мск пятницы.
"Будет свободная модерированная сессия. Если как-то эта тема возникнет, придется к слову, то, конечно, он ответит", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Он добавил, что сам глава государства во время выступления вряд ли будет эту тему поднимать.
В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 20:25В России
В Минпромторге сообщили об итогах совещания с металлургами
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей БелоусовДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
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