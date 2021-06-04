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Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Строительство "Северного потока — 2" будет завершено в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:10
2021-06-04T10:26
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
omv
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" будет завершено в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле."В этом году", - сказал Зееле, отвечая на вопрос о том, когда будет завершено строительство "Северного потока — 2".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), omv, экономика

Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

10:10 04.06.2021 (обновлено: 10:26 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" будет завершено в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле.
"В этом году", - сказал Зееле, отвечая на вопрос о том, когда будет завершено строительство "Северного потока — 2".
Строительная площадка пирса для газопровода Baltic Pipe на западе Дании - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 20:47Сказано в эфире
"Северный поток-2" остался без конкурентов? Мнение эксперта
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Северный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)OMVЭкономика
 
 
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