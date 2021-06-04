https://ria.ru/20210604/stantsiya-1735557317.html

Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции

Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции

Создание новой российской орбитальной станции обойдется "намного меньше", чем в десятки миллиардов рублей, сказал в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:55

2021-06-04T09:55

2021-06-04T09:55

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Создание новой российской орбитальной станции обойдется "намного меньше", чем в десятки миллиардов рублей, сказал в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сколько это может стоить, сложно сказать, но эскизный проект именно это покажет. Но это не десятки миллиардов рублей, это точно намного меньше", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, базовый Научно-энергетический модуль находится в высокой степени готовности. Для того, чтобы его доработать в качестве базового модуля для новой станции, требуется четыре-пять лет. Затем станции планируется добавить новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. "Вот, грубо говоря, три компонента для создания базового облика новой станции", - сказал глава "Роскосмоса".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/rogozin-1735551357.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин