https://ria.ru/20210604/spravedlivorossi-1735619391.html

Смерть — педофилам, свободу — Донбассу. Справороссы определили цели

Смерть — педофилам, свободу — Донбассу. Справороссы определили цели - РИА Новости, 04.06.2021

Смерть — педофилам, свободу — Донбассу. Справороссы определили цели

На заключительном заседании программного комитета партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) утвердили проект предвыборной программы. Окончательно ее... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:30

2021-06-04T14:30

2021-06-04T14:53

донецкая народная республика

госдума рф

захар прилепин

олег нилов

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На заключительном заседании программного комитета партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) утвердили проект предвыборной программы. Окончательно ее одобрят на съезде 26 июня. Но уже понятно, какие цели у справороссов перед выборами в Государственную думу, назначенными на 19 сентября. Шестистраничный документ оказался в распоряжении РИА Новости.Внимание — на восток УкраиныКак и пять лет назад, партия уделяет большое внимание борьбе с бедностью и преодолению социального неравенства. В 2016-м "Справедливая Россия" требовала, чтобы государство отменило транспортный налог, выполнило обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов, пересмотрело налог на имущество и землю. Справороссы выступали за обязательную индексацию пенсий — причем дважды в год — и запрет коллекторских агентств. На этот раз программа шире. СРЗП (новая аббревиатура партии) активно поддержала инициативы писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Его группа "За правду" объединилась со "Справедливой Россией" и "Патриотами России" в начале года. Прилепин возглавил программный комитет. "Мы будем добиваться признания независимости Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в документе.Прилепин участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины, был советником главы ДНР Александра Захарченко, майором и заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики. ДНР он покинул в 2018-м.Каждому россиянину — базовый доходПартия поддержала предложение выплачивать каждому россиянину базовый доход — десять тысяч рублей в месяц. Прилепин отметил, что это особенно важно для него как многодетного отца. Справороссы выступают за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 31 тысячи рублей. "Работы сделаны, целый год велись исследования, подсчеты. Есть заключение Российской академии наук на то, что именно такое содержание потребительской корзины сегодня соответствует реалиям. Прежде всего ценам, тарифам, магазинам и количеству, необходимому для работающего человека, — 31 тысяча. Мы этот законопроект оформили, отправили на заключение в правительство", — рассказывал в октябре 2019-го заместитель руководителя фракции Олег Нилов.Не забыли и проблему пенсионного возраста. "Мы считаем, что предыдущим правительством была сделана очень большая политическая, социальная и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять. И чем раньше, тем лучше для наших граждан и для нашей страны", — заявил два месяца назад глава партии Сергей Миронов. Фракция подготовила законопроект с предложением вернуться к прежней схеме: женщины уходят на покой в 55 лет, мужчины — в 60. Стипендии студентов надо поднять до прожиточного минимума, а единый государственный экзамен и вовсе отменить, полагают в СРЗП. "В отношении итоговой аттестации уместно напомнить народный фольклор: лучше ужасный конец для ЕГЭ, чем ужас без конца для родителей и школьников, — говорил Миронов в январе. — В своем нынешнем виде идея ЕГЭ себя полностью дискредитировала, так как ведет к снижению уровня образования. Все остальные благие намерения после этого уже не имеют значения. Вижу, что это понимают уже и в Министерстве просвещения, но пока им не хватает решимости признать, что десять лет они шли не тем путем, и отказаться от единого государственного экзамена".Налоги, коррупция и казньВ СРЗП требуют повысить налоги на вывоз сырья и разработать "Госплан 2.0". Кроме того, по словам Миронова, депутаты направили на отзыв правительства законопроект об уменьшении ставки НДС с 20 процентов до 15. Да, на первых порах это сократит бюджетные поступления, зато стимулирует экономику и в конечном итоге повысит доходы населения, объясняют авторы инициативы. "Снижение НДС на один процент ведет к росту ВВП на один процент в год, к повышению производительности и оплаты труда, подъему перерабатывающей промышленности. Соответственно возрастают и бюджетные поступления", — уверены справороссы.С октября 2019-го, когда в Саратове жестоко убили девятилетнюю девочку, партия добивается высшей меры наказания для педофилов, террористов и их пособников, а также серийных убийц."Мы неоднократно говорили о необходимости частично отменить мораторий на применение смертной казни в отношении террористов и их пособников. И вносили такую законодательную инициативу. Но чем отличается террорист от детоубийцы? Да ничем! Только тем, может быть, что он лозунги никакие не выдвигает. А ничего человеческого в нем не осталось. И даже пожизненное заключение — это не то наказание, которое должны понести эти нелюди. Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ. Этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость", — говорил Миронов.Коррупцию следует признать тяжким преступлением и приравнять к госизмене, а также отменить для взяточников условные сроки и условно-досрочное освобождение, указывают справороссы. У коррупционеров и членов их семей — конфисковывать имущество. "Необходимо пресекать такие преступления в зародыше: с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника", — объяснял Миронов в марте. По его словам, обогащение можно считать незаконным, если "стоимость активов должностного лица значительно превышает размер задекларированных доходов". Под статью подпадает разница от пяти миллионов рублей — до семи лет лишения свободы.Культуре — деньги, в музеи — бесплатноОдним из приоритетов партии остается культура. Справороссы хотели бы раз в месяц объявлять день бесплатных музеев, а также создать общественные комиссии по защите русского языка и учредить общественные советы по телевидению, увеличить госфинансирование культуры, повысить оплату труда работников культуры.И нужно заниматься внутренним туризмом. В мае прошлого года председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат фракции "Справедливая Россия" Валерий Газзаев отмечал, что "неопределенность с открытием границ зарубежных стран может послужить развитию этнокультурного туризма внутри России". "Сегодня кризисную ситуацию мы можем обратить на пользу экономике и нашим гражданам, если будем развивать инфраструктуру туризма. Народы России сохраняют традиции, быт, фольклор далеких предков, и сегодня интересно проводить семейный отдых с пользой, прикасаясь к традициям многонациональной страны", — подчеркнул политик.Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин уточнили, что программы трех партий были довольно близки еще до объединения. По словам политиков, из них "брали все лучшее, дополняли и дорабатывали".

https://ria.ru/20210529/partiya-1734743336.html

https://ria.ru/20210529/vybory-1734744319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, госдума рф, захар прилепин, олег нилов