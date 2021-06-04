Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/sotrudnichestvo-1735721500.html
ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве
ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021
ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Орловской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:27
2021-06-04T20:27
псб (банк псб)
петр фрадков
пмэф
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336066_0:215:3188:2008_1920x0_80_0_0_b5b29aed1fd7f906d5e9d977851e5ef2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Орловской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума ПСБ и руководство Орловской области. Как сообщает пресс-служба банка, соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционной программы Орловской области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие зарплатных проектов и программ кредитования населения и бизнеса в регионе, в том числе - реализацию федеральных и собственных программ банка по обеспечению граждан доступным жильем."ПСБ стремится поддерживать социально-экономическое развитие российских регионов, уделяя особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, а также ипотечному кредитованию населения. Это те драйверы, которые стимулируют экономический рост, формируют благоприятный социальный и деловой климат и в результате – повышают инвестиционную привлекательность и качество жизни в регионе", – отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, подписавший документ.По его словам, ПСБ готов участвовать в инвестиционной программе и реализации важнейших проектов Орловской области, способствуя развитию инфраструктуры региона и росту его промышленного и социального потенциала. В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клочков отметил, что соглашение с ПСБ позволит региону использовать современные стандарты и технологии банковских услуг.
https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735662369.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336066_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_cec94ca8c1472c3cf1fc6149a3af7d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
псб (банк псб), петр фрадков, пмэф, новости компаний - экономика

ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве

20:27 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Орловской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума ПСБ и руководство Орловской области.
Как сообщает пресс-служба банка, соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционной программы Орловской области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие зарплатных проектов и программ кредитования населения и бизнеса в регионе, в том числе - реализацию федеральных и собственных программ банка по обеспечению граждан доступным жильем.
ПСБ
16:17
ПСБ и "Иннопрактика" будут развивать технологии искусственного интеллекта
"ПСБ стремится поддерживать социально-экономическое развитие российских регионов, уделяя особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, а также ипотечному кредитованию населения. Это те драйверы, которые стимулируют экономический рост, формируют благоприятный социальный и деловой климат и в результате – повышают инвестиционную привлекательность и качество жизни в регионе", – отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, подписавший документ.
По его словам, ПСБ готов участвовать в инвестиционной программе и реализации важнейших проектов Орловской области, способствуя развитию инфраструктуры региона и росту его промышленного и социального потенциала.
В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клочков отметил, что соглашение с ПСБ позволит региону использовать современные стандарты и технологии банковских услуг.
"Отдельным направлением станет работа с оборонно-промышленным комплексом, который представлен на территории региона", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
ПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния