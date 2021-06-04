https://ria.ru/20210604/sotrudnichestvo-1735721500.html

ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве

ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021

ПСБ и власти Орловской области договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Орловской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:27

2021-06-04T20:27

2021-06-04T20:27

псб (банк псб)

петр фрадков

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Орловской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума ПСБ и руководство Орловской области. Как сообщает пресс-служба банка, соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционной программы Орловской области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие зарплатных проектов и программ кредитования населения и бизнеса в регионе, в том числе - реализацию федеральных и собственных программ банка по обеспечению граждан доступным жильем."ПСБ стремится поддерживать социально-экономическое развитие российских регионов, уделяя особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, а также ипотечному кредитованию населения. Это те драйверы, которые стимулируют экономический рост, формируют благоприятный социальный и деловой климат и в результате – повышают инвестиционную привлекательность и качество жизни в регионе", – отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, подписавший документ.По его словам, ПСБ готов участвовать в инвестиционной программе и реализации важнейших проектов Орловской области, способствуя развитию инфраструктуры региона и росту его промышленного и социального потенциала. В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клочков отметил, что соглашение с ПСБ позволит региону использовать современные стандарты и технологии банковских услуг.

https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735662369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псб (банк псб), петр фрадков, пмэф, новости компаний - экономика