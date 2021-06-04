https://ria.ru/20210604/sotrudnichestvo-1735615614.html

ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики - РИА Новости, 04.06.2021

ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:44

2021-06-04T13:44

2021-06-04T13:50

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

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новости компаний - экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк и президент ГК SELDON Илия Димитров приняли участие в церемонии подписания соглашения на полях Петербургского международного экономического форума.Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты ГК SELDON.ВСК обеспечит качественной страховой защитой и сопровождением клиентов ГК SELDON, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования в рамках имеющихся у ВСК компетенций и экспертизы.ГК SELDON займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты ГК SELDON будут внедрены в ВСК.Сергей Цикалюк также отметил, что клиентами компании уже стали 35 миллионов человек и порядка 400 тысяч юридических лиц. Работа с такими огромными базами данных должна соответствовать их потребностям.По словам президента ГК SELDON, до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде. "С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути — из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень", - отметил Димитров.

https://ria.ru/20210506/vsk-1731295768.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), вск, пмэф, новости компаний - экономика