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ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики
ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики - РИА Новости, 04.06.2021
ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики
Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:44
2021-06-04T13:44
2021-06-04T13:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк и президент ГК SELDON Илия Димитров приняли участие в церемонии подписания соглашения на полях Петербургского международного экономического форума.Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты ГК SELDON.ВСК обеспечит качественной страховой защитой и сопровождением клиентов ГК SELDON, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования в рамках имеющихся у ВСК компетенций и экспертизы.ГК SELDON займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты ГК SELDON будут внедрены в ВСК.Сергей Цикалюк также отметил, что клиентами компании уже стали 35 миллионов человек и порядка 400 тысяч юридических лиц. Работа с такими огромными базами данных должна соответствовать их потребностям.По словам президента ГК SELDON, до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде. "С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути — из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень", - отметил Димитров.
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РИА Новости
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РИА Новости
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петербургский международный экономический форум (фонд), вск, пмэф, новости компаний - экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк и президент ГК SELDON Илия Димитров приняли участие в церемонии подписания соглашения на полях Петербургского международного экономического форума.
Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты ГК SELDON.
ВСК обеспечит качественной страховой защитой и сопровождением клиентов ГК SELDON, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования в рамках имеющихся у ВСК компетенций и экспертизы.
ГК SELDON займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты ГК SELDON будут внедрены в ВСК.
"Соглашение с группой компаний SELDON является продолжением стратегии ВСК по внедрению цифровых технологий во внутренние и внешние процессы компании. Эффективная интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизация процессов возможны только в диалоге с лидерами информационных технологий. Сотрудничество, несомненно, способствует созданию современных и удобных продуктов для клиентов и партнеров", - прокомментировал подписанное соглашение Цикалюк.
Сергей Цикалюк также отметил, что клиентами компании уже стали 35 миллионов человек и порядка 400 тысяч юридических лиц. Работа с такими огромными базами данных должна соответствовать их потребностям.
"Я убежден, что наше профессиональное сотрудничество и экспертиза позволят нам написать длинную историю, чтобы от совместной работы выиграл наш конечный потребитель во всех регионах России", - отметил Цикалюк.
По словам президента ГК SELDON, до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде.
"С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути — из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень", - отметил Димитров.