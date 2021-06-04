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Оренбургская область
Оренбургская область
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Оренбуржье договорилось с АО "ЭР-Телеком Холдинг" о сотрудничестве
Оренбуржье договорилось с АО "ЭР-Телеком Холдинг" о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021
Оренбуржье договорилось с АО "ЭР-Телеком Холдинг" о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭР-Телеком Холдинг подписали власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:48
2021-06-04T11:48
оренбургская область
денис паслер
петербургский международный экономический форум (фонд)
эр-телеком холдинг
оренбургская область
пмэф
экономика
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ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭР-Телеком Холдинг подписали власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства. Цель соглашения – привлечь компанию к реализации региональных проектов в сфере цифровизации и увеличить долю присутствия компании на рынке услуг связи там, где есть проблемы с устойчивым подключением."ЭР-Телеком Холдинг" занимается не только оказанием информационных услуг для частных лиц и бизнеса под брендом "Дом.ru", но и является одним из лидеров по предоставлению услуг для государственных органов в рамках национального проекта "Цифровая экономика"."Компания не один год занимается развитием инфотелекоммуникационной инфраструктуры региона и оказанием современных услуг связи. Соглашением мы закрепили стратегические направления дальнейшего взаимодействия в образовании, общественной безопасности, жилищно-коммунальном хозяйстве и целом ряде других сфер, - сказал губернатор области Денис Паслер, поставивший подпись под соглашением.По информации пресс-службы, на встрече с руководством "ЭР-Телеком Холдинг", которая прошла в рамках ПМЭФ на выставочной экспозиции компании, была обсуждена возможность совместной реализации проектов по видеомониторингу общественных пространств, созданию энергоэффективного интеллектуального городского освещения с использованием интернета вещей (IoT) для муниципалитетов, а также интеллектуальное видеонаблюдение и цифровые решения по безопасности в образовательных учреждениях региона.
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денис паслер, петербургский международный экономический форум (фонд), эр-телеком холдинг, оренбургская область, пмэф, экономика

Оренбуржье договорилось с АО "ЭР-Телеком Холдинг" о сотрудничестве

11:48 04.06.2021
 
CC BY 4.0 / пресс-служба правительства Оренбургской области / Губернатор Денис Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андреем Кузяевым
Губернатор Денис Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом АО ЭР-Телеком Холдинг Андреем Кузяевым - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC BY 4.0 / пресс-служба правительства Оренбургской области /
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭР-Телеком Холдинг подписали власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства.
Цель соглашения – привлечь компанию к реализации региональных проектов в сфере цифровизации и увеличить долю присутствия компании на рынке услуг связи там, где есть проблемы с устойчивым подключением.
"ЭР-Телеком Холдинг" занимается не только оказанием информационных услуг для частных лиц и бизнеса под брендом "Дом.ru", но и является одним из лидеров по предоставлению услуг для государственных органов в рамках национального проекта "Цифровая экономика".
"Компания не один год занимается развитием инфотелекоммуникационной инфраструктуры региона и оказанием современных услуг связи. Соглашением мы закрепили стратегические направления дальнейшего взаимодействия в образовании, общественной безопасности, жилищно-коммунальном хозяйстве и целом ряде других сфер, - сказал губернатор области Денис Паслер, поставивший подпись под соглашением.
По информации пресс-службы, на встрече с руководством "ЭР-Телеком Холдинг", которая прошла в рамках ПМЭФ на выставочной экспозиции компании, была обсуждена возможность совместной реализации проектов по видеомониторингу общественных пространств, созданию энергоэффективного интеллектуального городского освещения с использованием интернета вещей (IoT) для муниципалитетов, а также интеллектуальное видеонаблюдение и цифровые решения по безопасности в образовательных учреждениях региона.
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Оренбургская областьДенис ПаслерПетербургский международный экономический форум (фонд)ЭР-Телеком ХолдингОренбургская областьПМЭФЭкономика
 
 
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