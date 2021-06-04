https://ria.ru/20210604/sotrudnichestvo-1735579723.html

Оренбуржье договорилось с АО "ЭР-Телеком Холдинг" о сотрудничестве

Оренбуржье договорилось с АО "ЭР-Телеком Холдинг" о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021

Оренбуржье договорилось с АО "ЭР-Телеком Холдинг" о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭР-Телеком Холдинг подписали власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:48

2021-06-04T11:48

2021-06-04T11:48

оренбургская область

денис паслер

петербургский международный экономический форум (фонд)

эр-телеком холдинг

оренбургская область

пмэф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735582691_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_3aa10458514c99b758ee771c14308ef1.jpg

ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с АО "ЭР-Телеком Холдинг подписали власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства. Цель соглашения – привлечь компанию к реализации региональных проектов в сфере цифровизации и увеличить долю присутствия компании на рынке услуг связи там, где есть проблемы с устойчивым подключением."ЭР-Телеком Холдинг" занимается не только оказанием информационных услуг для частных лиц и бизнеса под брендом "Дом.ru", но и является одним из лидеров по предоставлению услуг для государственных органов в рамках национального проекта "Цифровая экономика"."Компания не один год занимается развитием инфотелекоммуникационной инфраструктуры региона и оказанием современных услуг связи. Соглашением мы закрепили стратегические направления дальнейшего взаимодействия в образовании, общественной безопасности, жилищно-коммунальном хозяйстве и целом ряде других сфер, - сказал губернатор области Денис Паслер, поставивший подпись под соглашением.По информации пресс-службы, на встрече с руководством "ЭР-Телеком Холдинг", которая прошла в рамках ПМЭФ на выставочной экспозиции компании, была обсуждена возможность совместной реализации проектов по видеомониторингу общественных пространств, созданию энергоэффективного интеллектуального городского освещения с использованием интернета вещей (IoT) для муниципалитетов, а также интеллектуальное видеонаблюдение и цифровые решения по безопасности в образовательных учреждениях региона.

https://ria.ru/20210518/oborudovanie-1732820915.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, петербургский международный экономический форум (фонд), эр-телеком холдинг, оренбургская область, пмэф, экономика