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Путин предложил отменить согласование с ФАС ряда сделок по слиянию
Путин предложил отменить согласование с ФАС ряда сделок по слиянию - РИА Новости, 04.06.2021
Путин предложил отменить согласование с ФАС ряда сделок по слиянию
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил отменить согласование с Федеральной... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:06
2021-06-04T15:06
2021-06-04T15:11
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир путин
экономика
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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил отменить согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок по слиянию и поглощению, если сумма не превышает 800 миллионов рублей."И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, экономика