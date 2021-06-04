https://ria.ru/20210604/soglasovanie-1735640519.html

Путин предложил отменить согласование с ФАС ряда сделок по слиянию

Путин предложил отменить согласование с ФАС ряда сделок по слиянию - РИА Новости, 04.06.2021

Путин предложил отменить согласование с ФАС ряда сделок по слиянию

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил отменить согласование с Федеральной... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:06

2021-06-04T15:06

2021-06-04T15:11

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

владимир путин

экономика

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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил отменить согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок по слиянию и поглощению, если сумма не превышает 800 миллионов рублей."И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, экономика