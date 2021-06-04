https://ria.ru/20210604/soglasheniya-1735703269.html

ВЭБ.РФ подписал первые соглашения по программе строительства новых школ

ВЭБ.РФ подписал первые соглашения по программе строительства новых школ - РИА Новости, 04.06.2021

ВЭБ.РФ подписал первые соглашения по программе строительства новых школ

ВЭБ.РФ подписал первые соглашения с регионами в рамках масштабной программы строительства 1300 новых школ, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:36

2021-06-04T18:36

2021-06-04T18:36

петербургский международный экономический форум

россия

вэб.рф (вэб)

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский фонд прямых инвестиций

игорь шувалов

просвещение

пмэф

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28cfbac54dd34065a590d9414dd1ca0f.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВЭБ.РФ подписал первые соглашения с регионами в рамках масштабной программы строительства 1300 новых школ, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на ПМЭФ-2021 в ходе сессии "Большая перемена: ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ".Он уточнил, что новые школы будут представлять из себя мобильное, трансформируемое и безопасное пространство, которое позволит "вместе с образовательным контентом дать детям физическое удовлетворение от нахождения и обучения в школе".Шувалов отметил, что для ВЭБа "школьный проект" более важен, чем все остальные, даже более дорогие проекты.По его словам, ВЭБ.РФ и Минпросвещения сегодня уже близки к тому, чтобы начать обсуждение проекта модернизации старых школ, построенных 50 и более лет назад.Четыре партнераШувалов подчеркнул, что как при строительстве новых школ, так и при модернизации старых будет использоваться модель частно-государственного партнерства. Он напомнил, что самый масштабный и амбициозный проект в области образования будут реализовывать на партнерской основе ГК "Просвещение", Сбер, РФПИ и ВЭБ.РФ.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил что беспрецедентный проект строительства новых школ, который особенно актуален на фоне улучшения демографии, позволит дать детям всё самое лучшее, сделать их "успешными и уверенными"."Дети – наше будущее, и мы должны сделать всё, чтобы раскрыть таланты каждого. Школа будущего – это место, где будут не только оценивать, но и ценить каждого школьника, каждого учителя, каждого директора", - сказал Кравцов.В свою очередь, президент АO "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун указал на важность привлечения к созданию школ будущего представителей крупного бизнеса, который должен "разделить ответственность за выявление потенциала наших детей".Ранее президент РФ поставил перед правительством и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ задачу создать не менее 1300 современных школ на 1 миллион мест. Программа строительства предполагает активное привлечение внебюджетных источников. Реализация программы призвана помочь в достижения ключевой цели нацпроекта "Образование" – вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2030 году.

https://realty.ria.ru/20210603/veb-1735365557.html

https://ria.ru/20210603/kravtsov-1735464951.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вэб.рф (вэб), петербургский международный экономический форум (фонд), российский фонд прямых инвестиций, игорь шувалов, просвещение , пмэф, новости компаний - экономика