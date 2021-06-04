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ВЭБ.РФ подписал первые соглашения по программе строительства новых школ
ВЭБ.РФ подписал первые соглашения по программе строительства новых школ - РИА Новости, 04.06.2021
ВЭБ.РФ подписал первые соглашения по программе строительства новых школ
ВЭБ.РФ подписал первые соглашения с регионами в рамках масштабной программы строительства 1300 новых школ, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:36
2021-06-04T18:36
петербургский международный экономический форум
россия
вэб.рф (вэб)
петербургский международный экономический форум (фонд)
российский фонд прямых инвестиций
игорь шувалов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВЭБ.РФ подписал первые соглашения с регионами в рамках масштабной программы строительства 1300 новых школ, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на ПМЭФ-2021 в ходе сессии "Большая перемена: ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ".Он уточнил, что новые школы будут представлять из себя мобильное, трансформируемое и безопасное пространство, которое позволит "вместе с образовательным контентом дать детям физическое удовлетворение от нахождения и обучения в школе".Шувалов отметил, что для ВЭБа "школьный проект" более важен, чем все остальные, даже более дорогие проекты.По его словам, ВЭБ.РФ и Минпросвещения сегодня уже близки к тому, чтобы начать обсуждение проекта модернизации старых школ, построенных 50 и более лет назад.Четыре партнераШувалов подчеркнул, что как при строительстве новых школ, так и при модернизации старых будет использоваться модель частно-государственного партнерства. Он напомнил, что самый масштабный и амбициозный проект в области образования будут реализовывать на партнерской основе ГК "Просвещение", Сбер, РФПИ и ВЭБ.РФ.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил что беспрецедентный проект строительства новых школ, который особенно актуален на фоне улучшения демографии, позволит дать детям всё самое лучшее, сделать их "успешными и уверенными"."Дети – наше будущее, и мы должны сделать всё, чтобы раскрыть таланты каждого. Школа будущего – это место, где будут не только оценивать, но и ценить каждого школьника, каждого учителя, каждого директора", - сказал Кравцов.В свою очередь, президент АO "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун указал на важность привлечения к созданию школ будущего представителей крупного бизнеса, который должен "разделить ответственность за выявление потенциала наших детей".Ранее президент РФ поставил перед правительством и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ задачу создать не менее 1300 современных школ на 1 миллион мест. Программа строительства предполагает активное привлечение внебюджетных источников. Реализация программы призвана помочь в достижения ключевой цели нацпроекта "Образование" – вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2030 году.
https://realty.ria.ru/20210603/veb-1735365557.html
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россия, вэб.рф (вэб), петербургский международный экономический форум (фонд), российский фонд прямых инвестиций, игорь шувалов, просвещение , пмэф, новости компаний - экономика

ВЭБ.РФ подписал первые соглашения по программе строительства новых школ

18:36 04.06.2021
 
© Фотохост-агентство ТАСС / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ
© Фотохост-агентство ТАСС
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВЭБ.РФ подписал первые соглашения с регионами в рамках масштабной программы строительства 1300 новых школ, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на ПМЭФ-2021 в ходе сессии "Большая перемена: ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ".
"Президент поручил нам простроить не менее 1300 новых школ. Сейчас проходит отбор, у нас появились первые школы, мы заключаем первые соглашения", - сказал Шувалов в ходе сессии ПМЭФ "Большая перемена: инвестируем в будущее".
Он уточнил, что новые школы будут представлять из себя мобильное, трансформируемое и безопасное пространство, которое позволит "вместе с образовательным контентом дать детям физическое удовлетворение от нахождения и обучения в школе".
Шувалов отметил, что для ВЭБа "школьный проект" более важен, чем все остальные, даже более дорогие проекты.
"Мы сейчас ведем огромный проект стоимостью 3,5 триллиона рублей, который должны завершить к 2025 году. Но я считаю, что тот проект, который мы берем по школам, важнее, чем этот проект на триллионы рублей. Не измерить рублями то, чем мы сейчас занимаемся", - констатировал Шувалов.
По его словам, ВЭБ.РФ и Минпросвещения сегодня уже близки к тому, чтобы начать обсуждение проекта модернизации старых школ, построенных 50 и более лет назад.
"Думаю, что надо всерьез взяться за такой проект. Эти школы, наверняка, подлежат реконструкции, также нужно заняться педагогическими коллективами, чтобы привнести туда новый процесс образования, новые ощущения", - сказал глава ВЭБ.РФ.
Офис ВЭБ.РФ
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Четыре партнера

Шувалов подчеркнул, что как при строительстве новых школ, так и при модернизации старых будет использоваться модель частно-государственного партнерства.
"Такая модель позволит нам в короткий промежуток времени, не ожидая десятилетиями бюджетных возможностей, добиться совершенно другого качества, когда за 5-10 лет система образования будет полностью модернизирована. Сегодня у нас другое время, другие скорости, другие амбиции", - сказал Шувалов.
Он напомнил, что самый масштабный и амбициозный проект в области образования будут реализовывать на партнерской основе ГК "Просвещение", Сбер, РФПИ и ВЭБ.РФ.
"Такое партнерство на четверых должно обеспечить подготовку совершенно другого процесса образования. Вместе мы зададим новый стандарт общего образования под руководством министерства просвещения, и потом этот процесс уже не остановить", - заверил Шувалов.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил что беспрецедентный проект строительства новых школ, который особенно актуален на фоне улучшения демографии, позволит дать детям всё самое лучшее, сделать их "успешными и уверенными".
"Дети – наше будущее, и мы должны сделать всё, чтобы раскрыть таланты каждого. Школа будущего – это место, где будут не только оценивать, но и ценить каждого школьника, каждого учителя, каждого директора", - сказал Кравцов.
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В свою очередь, президент АO "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун указал на важность привлечения к созданию школ будущего представителей крупного бизнеса, который должен "разделить ответственность за выявление потенциала наших детей".
"Сейчас ключевой вопрос и самый главный вызов - это строительство школ нового типа для получения образовательного результата. Этого ждет государство, ждет семья, ждет общество. Мы проработали эту повестку с ВЭБ.РФ, и уже выходим на строительство новых школ в регионах. С такой командой мы сделаем лучшие школы в мире, и у наших ребят будет самое лучшее образование, которое можно получить на земле", - подытожил Узун.
Ранее президент РФ поставил перед правительством и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ задачу создать не менее 1300 современных школ на 1 миллион мест. Программа строительства предполагает активное привлечение внебюджетных источников. Реализация программы призвана помочь в достижения ключевой цели нацпроекта "Образование" – вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2030 году.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Российский фонд прямых инвестицийИгорь ШуваловПросвещениеПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
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