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Новости СУЭК
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СУЭК и Кузбасс заключили соглашение об инвестициях в неугольные проекты
СУЭК и Кузбасс заключили соглашение об инвестициях в неугольные проекты - РИА Новости, 04.06.2021
СУЭК и Кузбасс заключили соглашение об инвестициях в неугольные проекты
Соглашение о реализации инвестиционной программы модернизации и экологического развития теплоэнергетических мощностей в Кузбассе подписали в рамках... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:41
2021-06-04T19:41
новости суэк
андрей мельниченко
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации инвестиционной программы модернизации и экологического развития теплоэнергетических мощностей в Кузбассе подписали в рамках Петербургского международного экономического форума Сибирская угольная энергетическая компания и руководство Кемеровской области.Как сообщает пресс-служба СУЭК, соглашение предусматривает модернизацию ГРЭС АО "Кузбассэнерго" и модернизацию системы теплоснабжения Кемерово и Беловского городского округа. Всего будет модернизировано 1165 МВт электрической мощности, построены и заменены 81 километр тепловых сетей, в том числе крупные магистральные теплосети, закрыты 13 угольных котельных. В реализации проекта будут задействованы 1300 строителей."Модернизация энергетических предприятий в обязательном порядке подразумевает обновление инфраструктуры и снижение нагрузки на окружающую среду, что напрямую влияет на уровень жизни и повышение инвестиционной привлекательности региона, создаёт новые центры экономического роста в Кузбассе", - сказал генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженцин, поставивший подпись под документом. Его слова цитирует пресс-служба СУЭК.По словам подписавшего соглашение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, СУЭК, наряду с решением масштабных производственных задач в Кузбассе, уделяет повышенное внимание значимым общественным программам и проектам, направленным на повышение качества жизни кузбассовцев и экологической обстановки в регионе. СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Установленная электрическая мощность двадцати электростанций компании СГК, входящей в группу СУЭК, составляет 17,5 ГВт, тепловая – 26,5 тысяч Гкал. Протяженность тепловых сетей 10 тысяч километров. Основной акционер СУЭК – Андрей Мельниченко.
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андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания, пмэф

СУЭК и Кузбасс заключили соглашение об инвестициях в неугольные проекты

19:41 04.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации инвестиционной программы модернизации и экологического развития теплоэнергетических мощностей в Кузбассе подписали в рамках Петербургского международного экономического форума Сибирская угольная энергетическая компания и руководство Кемеровской области.
Как сообщает пресс-служба СУЭК, соглашение предусматривает модернизацию ГРЭС АО "Кузбассэнерго" и модернизацию системы теплоснабжения Кемерово и Беловского городского округа. Всего будет модернизировано 1165 МВт электрической мощности, построены и заменены 81 километр тепловых сетей, в том числе крупные магистральные теплосети, закрыты 13 угольных котельных. В реализации проекта будут задействованы 1300 строителей.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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"Модернизация энергетических предприятий в обязательном порядке подразумевает обновление инфраструктуры и снижение нагрузки на окружающую среду, что напрямую влияет на уровень жизни и повышение инвестиционной привлекательности региона, создаёт новые центры экономического роста в Кузбассе", - сказал генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженцин, поставивший подпись под документом. Его слова цитирует пресс-служба СУЭК.
По словам подписавшего соглашение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, СУЭК, наряду с решением масштабных производственных задач в Кузбассе, уделяет повышенное внимание значимым общественным программам и проектам, направленным на повышение качества жизни кузбассовцев и экологической обстановки в регионе.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Установленная электрическая мощность двадцати электростанций компании СГК, входящей в группу СУЭК, составляет 17,5 ГВт, тепловая – 26,5 тысяч Гкал. Протяженность тепловых сетей 10 тысяч километров. Основной акционер СУЭК – Андрей Мельниченко.
 
Новости СУЭКАндрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компанияПМЭФ
 
 
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