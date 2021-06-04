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ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021
ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО "Ростелеком". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:30
2021-06-04T13:30
псб (банк псб)
петр фрадков
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО "Ростелеком".Документ предусматривает совместную работу компаний в области развития ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка, а также взаимодействие в части тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения."Цифровая трансформация в банковской сфере является залогом успешного развития кредитной организации в ближайшем будущем, и мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Подписание соглашения с "Ростелекомом" позволит банку продолжить реализацию масштабной и стратегически важной задачи по импортозамещению иностранного ПО и совершенствованию ИТ-инфраструктуры ПСБ, в том числе за счет оптимизации расходов. Кроме того, наше сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг будет способствовать дальнейшему укреплению информационной безопасности деятельности банка", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.В свою очередь президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что "Ростелеком" готов предложить банку современные каналы связи и услуги кибербезопасности, катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД.
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псб (банк псб), петр фрадков, петербургский международный экономический форум (фонд), ростелеком, михаил осеевский, промсвязьбанк, пмэф, новости компаний - экономика

ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве

13:30 04.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО "Ростелеком".
Документ предусматривает совместную работу компаний в области развития ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка, а также взаимодействие в части тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения.
"Цифровая трансформация в банковской сфере является залогом успешного развития кредитной организации в ближайшем будущем, и мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Подписание соглашения с "Ростелекомом" позволит банку продолжить реализацию масштабной и стратегически важной задачи по импортозамещению иностранного ПО и совершенствованию ИТ-инфраструктуры ПСБ, в том числе за счет оптимизации расходов. Кроме того, наше сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг будет способствовать дальнейшему укреплению информационной безопасности деятельности банка", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.
В свою очередь президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что "Ростелеком" готов предложить банку современные каналы связи и услуги кибербезопасности, катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Фрадков назвал объемы кредитно-гарантийной поддержки ПСБ сектора ОПК
 
ПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковПетербургский международный экономический форум (фонд)РостелекомМихаил ОсеевскийПромсвязьбанкПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
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