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ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2021
ПСБ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО "Ростелеком". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:30
2021-06-04T13:30
2021-06-04T13:30
псб (банк псб)
петр фрадков
петербургский международный экономический форум (фонд)
ростелеком
михаил осеевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО "Ростелеком".Документ предусматривает совместную работу компаний в области развития ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка, а также взаимодействие в части тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения."Цифровая трансформация в банковской сфере является залогом успешного развития кредитной организации в ближайшем будущем, и мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Подписание соглашения с "Ростелекомом" позволит банку продолжить реализацию масштабной и стратегически важной задачи по импортозамещению иностранного ПО и совершенствованию ИТ-инфраструктуры ПСБ, в том числе за счет оптимизации расходов. Кроме того, наше сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг будет способствовать дальнейшему укреплению информационной безопасности деятельности банка", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.В свою очередь президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что "Ростелеком" готов предложить банку современные каналы связи и услуги кибербезопасности, катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД.
https://ria.ru/20210603/fradkov-1735472346.html
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псб (банк псб), петр фрадков, петербургский международный экономический форум (фонд), ростелеком, михаил осеевский, промсвязьбанк, пмэф, новости компаний - экономика