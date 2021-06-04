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Туризм
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В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Сочи объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.06.2021
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи, в связи с обильными осадками ожидается подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:43
2021-06-04T18:44
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СОЧИ, 4 июн — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи, в связи с обильными осадками ожидается подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба городской администрации."По сообщению метеорологов до середины дня 5 июня в связи с продолжающимися сильными осадками на реках Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", — сказали в пресс-службе.Также отмечается, что весь день 5 июня на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем."По состоянию на 17.00 на двух водных объектах фиксируется подъем воды в Туапсинском районе и в МО Сочи", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.По словам сочинских властей, все городские службы переведены на усиленный режим работы."Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды. При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 112", — говорится в сообщении.
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погода, туризм, туристы, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, сочи, краснодарский край

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

18:43 04.06.2021 (обновлено: 18:44 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВ штормовой день на набережной города Сочи
В штормовой день на набережной города Сочи - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 4 июн — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи, в связи с обильными осадками ожидается подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба городской администрации.
"По сообщению метеорологов до середины дня 5 июня в связи с продолжающимися сильными осадками на реках Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", — сказали в пресс-службе.
Также отмечается, что весь день 5 июня на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем.
"По состоянию на 17.00 на двух водных объектах фиксируется подъем воды в Туапсинском районе и в МО Сочи", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По словам сочинских властей, все городские службы переведены на усиленный режим работы.
"Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды. При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 112", — говорится в сообщении.
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