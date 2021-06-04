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Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку на 467 миллионов рублей
Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку на 467 миллионов рублей - РИА Новости, 04.06.2021
Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку на 467 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:20
2021-06-04T11:20
2021-06-04T11:20
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сбербанк россии
сколково
москва
фонд "сколково"
экономика
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра "Сколково", требующего взыскать около 467 миллионов рублей с ПАО "Сбербанк России".Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 июня и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела основания исковых требований на данный момент не указаны.Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.
https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580430493.html
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