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Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку на 467 миллионов рублей
Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку на 467 миллионов рублей - РИА Новости, 04.06.2021
Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку на 467 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:20
2021-06-04T11:20
россия
сбербанк россии
сколково
москва
фонд "сколково"
экономика
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра "Сколково", требующего взыскать около 467 миллионов рублей с ПАО "Сбербанк России".Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 июня и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела основания исковых требований на данный момент не указаны.Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.
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россия, сбербанк россии, сколково, москва, фонд "сколково", экономика

Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку на 467 миллионов рублей

11:20 04.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра "Сколково", требующего взыскать около 467 миллионов рублей с ПАО "Сбербанк России".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 июня и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела основания исковых требований на данный момент не указаны.
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября 2020, 10:25
Названа сумма совокупной выручки резидентов "Сколково" в первом полугодии
Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.
 
РоссияСбербанк РоссииСколковоМоскваФонд "Сколково"Экономика
 
 
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