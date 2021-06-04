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Земельные участки бесплатно получили еще 650 многодетных семей МО
Земельные участки бесплатно получили еще 650 многодетных семей МО - РИА Новости, 04.06.2021
Земельные участки бесплатно получили еще 650 многодетных семей МО
Еще 650 многодетных семей с января получили земельные участки в Московской области. Об этом рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:45
2021-06-04T19:45
2021-06-04T19:45
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Еще 650 многодетных семей с января получили земельные участки в Московской области. Об этом рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, сообщил телеканал "360".Лидер по передаче территорий — Богородский городской округ. Далее идут Люберцы, Серпухов и Коломна. На участках разрешается построить частные дома, отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.В Богородском округе участки получили 74 семьи, в Люберцах — 55, Серпухове — 54, Коломне — 49. Земли также передали в Раменском, Чехове, Егорьевске, Ступине, Клину, Химках, Сергиевом Посаде, Волоколамске, Домодедове.В апреле участки перешли в собственность почти 130 многодетных семей, а в мае — 170. "Летом работа должна пойти активнее, и количество переданных семьям земель увеличится", — добавил Разин.За последние 10 лет участки получила 28 661 многодетная семья из Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Еще 650 многодетных семей с января получили земельные участки в Московской области. Об этом рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, сообщил телеканал "360"
.
"Это важная работа, и мы стараемся с каждым месяцем увеличивать цифру семей, у которых появляется участок под строительство дома", — заявил он.
Лидер по передаче территорий — Богородский городской округ. Далее идут Люберцы, Серпухов и Коломна.
На участках разрешается построить частные дома, отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В Богородском округе участки получили 74 семьи, в Люберцах — 55, Серпухове — 54, Коломне — 49. Земли также передали в Раменском, Чехове, Егорьевске, Ступине, Клину, Химках, Сергиевом Посаде, Волоколамске, Домодедове.
В апреле участки перешли в собственность почти 130 многодетных семей, а в мае — 170.
"Летом работа должна пойти активнее, и количество переданных семьям земель увеличится", — добавил Разин.
За последние 10 лет участки получила 28 661 многодетная семья из Подмосковья.