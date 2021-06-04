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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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Мордовия впервые за 5 лет поднялась в рейтинге АСИ
Мордовия впервые за 5 лет поднялась в рейтинге АСИ - РИА Новости, 04.06.2021
Мордовия впервые за 5 лет поднялась в рейтинге АСИ
Мордовия впервые за 5 лет поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:14
2021-06-04T19:14
республика мордовия
россия
артем здунов
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика мордовия
москва
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Мордовия впервые за 5 лет поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба главы республики.По результатам рейтинга, представленного в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место. На второй строчке - Татарстан, на третьем месте - Тюменская область."Несмотря на пандемию, 40 российских регионов улучшили свой средний индекс по всем показателям, Мордовия в их числе. По мнению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, краха экономики удалось избежать в первую очередь благодаря главам регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мордовия на протяжении последних пяти лет в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата теряла позиции. "В этом году впервые удалось изменить негативные тенденции, при этом рост произошел сразу на 6 пунктов - с 47 до 41 места", - подчеркивается в сообщении.Врио главы Мордовии Артём Здунов отметил, что в республике есть все условия для дальнейшего повышения позиций в инвестиционном рейтинге региона, на это будет направлен максимум усилий профильных министерств. "Главное, что мы смогли переломить отрицательный тренд. Долгие годы предприниматели давали негативные оценки работе региональной власти в части создания условий для бизнеса. Мы начали совместную работу с Агентством стратегических инициатив, изучили взаимоотношения правительства и бизнеса, наладили обратную связь. Все, кто занимается предоставлением льгот или выдачей разрешительных документов, должны очень тесно работать с предпринимательским сообществом. Я лично и весь экономический блок правительства начали регулярно проводить встречи с бизнесменами. Впереди очень много работы", - сказал Здунов.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов РФ рассчитывается по 44 показателям в четырех направлениях. "Мордовии подняться на 41-ю строчку помогла оперативность властей при выдаче разрешений на строительство, регистрации прав собственности, недвижимого имущества и сделок с ним. Принято распоряжение правительства Мордовии, в котором все показатели рейтинга закреплены за отраслевыми министерствами. В конце мая принята "дорожная карта" по достижению целевых показателей, благодаря чему уже в следующем году стоит ожидать дальнейшего повышения инвестиционного рейтинга Республики Мордовия", - отмечается в сообщении.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, артем здунов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика мордовия, москва, экономика

Мордовия впервые за 5 лет поднялась в рейтинге АСИ

19:14 04.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада.
Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада. - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Мордовия впервые за 5 лет поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба главы республики.
По результатам рейтинга, представленного в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место. На второй строчке - Татарстан, на третьем месте - Тюменская область.
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"Несмотря на пандемию, 40 российских регионов улучшили свой средний индекс по всем показателям, Мордовия в их числе. По мнению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, краха экономики удалось избежать в первую очередь благодаря главам регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мордовия на протяжении последних пяти лет в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата теряла позиции. "В этом году впервые удалось изменить негативные тенденции, при этом рост произошел сразу на 6 пунктов - с 47 до 41 места", - подчеркивается в сообщении.
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Врио главы Мордовии Артём Здунов отметил, что в республике есть все условия для дальнейшего повышения позиций в инвестиционном рейтинге региона, на это будет направлен максимум усилий профильных министерств. "Главное, что мы смогли переломить отрицательный тренд. Долгие годы предприниматели давали негативные оценки работе региональной власти в части создания условий для бизнеса. Мы начали совместную работу с Агентством стратегических инициатив, изучили взаимоотношения правительства и бизнеса, наладили обратную связь. Все, кто занимается предоставлением льгот или выдачей разрешительных документов, должны очень тесно работать с предпринимательским сообществом. Я лично и весь экономический блок правительства начали регулярно проводить встречи с бизнесменами. Впереди очень много работы", - сказал Здунов.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов РФ рассчитывается по 44 показателям в четырех направлениях. "Мордовии подняться на 41-ю строчку помогла оперативность властей при выдаче разрешений на строительство, регистрации прав собственности, недвижимого имущества и сделок с ним. Принято распоряжение правительства Мордовии, в котором все показатели рейтинга закреплены за отраслевыми министерствами. В конце мая принята "дорожная карта" по достижению целевых показателей, благодаря чему уже в следующем году стоит ожидать дальнейшего повышения инвестиционного рейтинга Республики Мордовия", - отмечается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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