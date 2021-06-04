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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/sanktsii-1735673954.html
Путин о санкциях: Россия отвечает так, чтобы не стрелять себе в ногу
Путин о санкциях: Россия отвечает так, чтобы не стрелять себе в ногу - РИА Новости, 04.06.2021
Путин о санкциях: Россия отвечает так, чтобы не стрелять себе в ногу
Россия сама никаких санкций против других стран не вводит, просто старается отвечать, но так, чтобы не "стрелять себе в ногу", сообщил президент России Владимир РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:52
2021-06-04T17:21
джо байден
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сша
петербургский международный экономический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия сама никаких санкций против других стран не вводит, просто старается отвечать, но так, чтобы не "стрелять себе в ногу", сообщил президент России Владимир Путин.Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве."Это вы у Байдена спросите, я не знаю", - ответил Путин на вопрос, стоит ли ожидать новых санкций после встречи с президентом США."Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во много остается загадкой", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735682768.html
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джо байден, женева (город), сша, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин

Путин о санкциях: Россия отвечает так, чтобы не стрелять себе в ногу

16:52 04.06.2021 (обновлено: 17:21 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия сама никаких санкций против других стран не вводит, просто старается отвечать, но так, чтобы не "стрелять себе в ногу", сообщил президент России Владимир Путин.
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.
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"Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во много остается загадкой", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумДжо БайденЖенева (город)СШАРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Путин
 
 
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