https://ria.ru/20210604/sanktsii-1735673954.html

Путин о санкциях: Россия отвечает так, чтобы не стрелять себе в ногу

Путин о санкциях: Россия отвечает так, чтобы не стрелять себе в ногу - РИА Новости, 04.06.2021

Путин о санкциях: Россия отвечает так, чтобы не стрелять себе в ногу

Россия сама никаких санкций против других стран не вводит, просто старается отвечать, но так, чтобы не "стрелять себе в ногу", сообщил президент России Владимир РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:52

2021-06-04T16:52

2021-06-04T17:21

джо байден

женева (город)

сша

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия сама никаких санкций против других стран не вводит, просто старается отвечать, но так, чтобы не "стрелять себе в ногу", сообщил президент России Владимир Путин.Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве."Это вы у Байдена спросите, я не знаю", - ответил Путин на вопрос, стоит ли ожидать новых санкций после встречи с президентом США."Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во много остается загадкой", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735682768.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735670518.html

женева (город)

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, женева (город), сша, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин