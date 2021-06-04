https://ria.ru/20210604/rospotrebnadzor-1735616260.html
Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ
Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021
Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ
Роспотребнадзор тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все меры предосторожности соблюдаются, заявил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:51
2021-06-04T13:51
2021-06-04T14:00
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все меры предосторожности соблюдаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля спросили, запрашивалась ли информация после сообщения интернет-газеты "Фонтанка.ру" о том, что у работающего на ПМЭФ персонала было выявлено более 500 положительных тестов на COVID-19."Нет, мы, честно говоря, за этим не следим. Здесь достаточно много сотрудников Роспотребнадзора, ведомство (Анны) Поповой (глава Роспотребнадзора) тщательно за этим наблюдает. Все меры предосторожности соблюдаются", - ответил он.Песков добавил, что требование о необходимости сдавать тесты выполняется, и если выявляют положительный результат, то человек изолируется.Говоря об очном участии президента в пленарной сессии ПМЭФ, он отметил, что формат самого заседания в этом году не изменится: "Общения с залом как не было, так и не будет", поскольку в этом случае такой формат, по его словам, маловозможен и малоэффективен.Он напомнил, что также в этот день президент планирует провести встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, которая, в отличие от очной пленарки, пройдет по видеоконференцсвязи.Предполагается, что около получаса общение с представителями информагентств будет проходить в открытом формате, а затем продолжится в режиме off the record, добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20210604/privivka-1735612037.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор
тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ
), все меры предосторожности соблюдаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Представителя Кремля спросили, запрашивалась ли информация после сообщения интернет-газеты "Фонтанка.ру" о том, что у работающего на ПМЭФ персонала было выявлено более 500 положительных тестов на COVID-19.
"Нет, мы, честно говоря, за этим не следим. Здесь достаточно много сотрудников Роспотребнадзора, ведомство (Анны) Поповой (глава Роспотребнадзора) тщательно за этим наблюдает. Все меры предосторожности соблюдаются", - ответил он.
Песков добавил, что требование о необходимости сдавать тесты выполняется, и если выявляют положительный результат, то человек изолируется.
Говоря об очном участии президента в пленарной сессии ПМЭФ, он отметил, что формат самого заседания в этом году не изменится: "Общения с залом как не было, так и не будет", поскольку в этом случае такой формат, по его словам, маловозможен и малоэффективен.
"Это просто приведет к тому, что потеряем много времени. Просто скорость, динамика потеряется. Думали неоднократно, это признано неэффективным", - уточнил пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что также в этот день президент планирует провести встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, которая, в отличие от очной пленарки, пройдет по видеоконференцсвязи.
"То есть, у нас такой гибридный формат участия президента, по понятным причинам, - все-таки Роспотребнадзор дает достаточно жесткие инструкции, соблюдение дистанции, продолжительность проведения мероприятий, мы всему этому должны следовать", - пояснил Песков.
Предполагается, что около получаса общение с представителями информагентств будет проходить в открытом формате, а затем продолжится в режиме off the record, добавил пресс-секретарь президента.