Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/rospotrebnadzor-1735616260.html
Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ
Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021
Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ
Роспотребнадзор тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все меры предосторожности соблюдаются, заявил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:51
2021-06-04T14:00
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735612698_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a2b8b6e1cc78589c704beffb32f5066.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все меры предосторожности соблюдаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля спросили, запрашивалась ли информация после сообщения интернет-газеты "Фонтанка.ру" о том, что у работающего на ПМЭФ персонала было выявлено более 500 положительных тестов на COVID-19."Нет, мы, честно говоря, за этим не следим. Здесь достаточно много сотрудников Роспотребнадзора, ведомство (Анны) Поповой (глава Роспотребнадзора) тщательно за этим наблюдает. Все меры предосторожности соблюдаются", - ответил он.Песков добавил, что требование о необходимости сдавать тесты выполняется, и если выявляют положительный результат, то человек изолируется.Говоря об очном участии президента в пленарной сессии ПМЭФ, он отметил, что формат самого заседания в этом году не изменится: "Общения с залом как не было, так и не будет", поскольку в этом случае такой формат, по его словам, маловозможен и малоэффективен.Он напомнил, что также в этот день президент планирует провести встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, которая, в отличие от очной пленарки, пройдет по видеоконференцсвязи.Предполагается, что около получаса общение с представителями информагентств будет проходить в открытом формате, а затем продолжится в режиме off the record, добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20210604/privivka-1735612037.html
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735599640.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735612698_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bc6dbc4670c35feb3edba863857d0380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество

Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ

13:51 04.06.2021 (обновлено: 14:00 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все меры предосторожности соблюдаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, запрашивалась ли информация после сообщения интернет-газеты "Фонтанка.ру" о том, что у работающего на ПМЭФ персонала было выявлено более 500 положительных тестов на COVID-19.
убернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию проекта Великий Устюг - родина Деда Мороза. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 13:30Распространение коронавируса
Дед Мороз привился от коронавируса
"Нет, мы, честно говоря, за этим не следим. Здесь достаточно много сотрудников Роспотребнадзора, ведомство (Анны) Поповой (глава Роспотребнадзора) тщательно за этим наблюдает. Все меры предосторожности соблюдаются", - ответил он.
Песков добавил, что требование о необходимости сдавать тесты выполняется, и если выявляют положительный результат, то человек изолируется.
Говоря об очном участии президента в пленарной сессии ПМЭФ, он отметил, что формат самого заседания в этом году не изменится: "Общения с залом как не было, так и не будет", поскольку в этом случае такой формат, по его словам, маловозможен и малоэффективен.
"Это просто приведет к тому, что потеряем много времени. Просто скорость, динамика потеряется. Думали неоднократно, это признано неэффективным", - уточнил пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что также в этот день президент планирует провести встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, которая, в отличие от очной пленарки, пройдет по видеоконференцсвязи.
"То есть, у нас такой гибридный формат участия президента, по понятным причинам, - все-таки Роспотребнадзор дает достаточно жесткие инструкции, соблюдение дистанции, продолжительность проведения мероприятий, мы всему этому должны следовать", - пояснил Песков.
Предполагается, что около получаса общение с представителями информагентств будет проходить в открытом формате, а затем продолжится в режиме off the record, добавил пресс-секретарь президента.
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 12:42Петербургский международный экономический форум
В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния