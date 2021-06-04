https://ria.ru/20210604/rospotrebnadzor-1735616260.html

Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ

Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021

Песков рассказал, что Роспотребнадзор наблюдает за организацией ПМЭФ

Роспотребнадзор тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все меры предосторожности соблюдаются, заявил... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:51

2021-06-04T13:51

2021-06-04T14:00

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор тщательно наблюдает за организацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все меры предосторожности соблюдаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля спросили, запрашивалась ли информация после сообщения интернет-газеты "Фонтанка.ру" о том, что у работающего на ПМЭФ персонала было выявлено более 500 положительных тестов на COVID-19."Нет, мы, честно говоря, за этим не следим. Здесь достаточно много сотрудников Роспотребнадзора, ведомство (Анны) Поповой (глава Роспотребнадзора) тщательно за этим наблюдает. Все меры предосторожности соблюдаются", - ответил он.Песков добавил, что требование о необходимости сдавать тесты выполняется, и если выявляют положительный результат, то человек изолируется.Говоря об очном участии президента в пленарной сессии ПМЭФ, он отметил, что формат самого заседания в этом году не изменится: "Общения с залом как не было, так и не будет", поскольку в этом случае такой формат, по его словам, маловозможен и малоэффективен.Он напомнил, что также в этот день президент планирует провести встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, которая, в отличие от очной пленарки, пройдет по видеоконференцсвязи.Предполагается, что около получаса общение с представителями информагентств будет проходить в открытом формате, а затем продолжится в режиме off the record, добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210604/privivka-1735612037.html

https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735599640.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество