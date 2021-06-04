https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735635961.html
Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"
Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса" - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"
Хорошие специалисты на предприятиях российской ракетно-космической отрасли получают по 300 тысяч рублей в месяц, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:54
2021-06-04T14:54
2021-06-04T14:54
роскосмос
дмитрий рогозин
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Хорошие специалисты на предприятиях российской ракетно-космической отрасли получают по 300 тысяч рублей в месяц, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."За 100 тысяч рублей получают, естественно, хорошие специалисты, 150-200-300 тысяч - есть такие зарплаты на наших предприятиях", - сказал он в эфире радиостанции "Коммерсант-ФМ".
https://ria.ru/20210604/mks-1735577391.html
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роскосмос, дмитрий рогозин, экономика