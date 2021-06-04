https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735635961.html

Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"

Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса" - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"

Хорошие специалисты на предприятиях российской ракетно-космической отрасли получают по 300 тысяч рублей в месяц, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:54

2021-06-04T14:54

2021-06-04T14:54

роскосмос

дмитрий рогозин

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Хорошие специалисты на предприятиях российской ракетно-космической отрасли получают по 300 тысяч рублей в месяц, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."За 100 тысяч рублей получают, естественно, хорошие специалисты, 150-200-300 тысяч - есть такие зарплаты на наших предприятиях", - сказал он в эфире радиостанции "Коммерсант-ФМ".

https://ria.ru/20210604/mks-1735577391.html

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роскосмос, дмитрий рогозин, экономика