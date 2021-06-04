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В российскую космическую отрасль могут прийти частные деньги, заявил Рогозин
В российскую космическую отрасль могут прийти частные деньги, заявил Рогозин - РИА Новости, 04.06.2021
В российскую космическую отрасль могут прийти частные деньги, заявил Рогозин
Частные инвесторы в этом году могут войти в капитал некоторых предприятий "Роскосмоса", каких именно – пока рано говорить, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:33
2021-06-04T11:33
2021-06-04T11:38
петербургский международный экономический форум
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космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Частные инвесторы в этом году могут войти в капитал некоторых предприятий "Роскосмоса", каких именно – пока рано говорить, заявил в пятницу глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин."Я не исключаю, что уже в этом году мы с вами станем свидетелями того, что частный капитал придет и на предприятия "Роскосмоса". Я даже знаю, на какие, но пока рано об этом говорить", - сказал Рогозин на ПМЭФ-21.По его словам, в первую очередь это предприятия по производству спутников, солнечных батарей, источников топлива и по предоставлению космических услуг связи и наблюдения поверхности Земли."Через год-два у нас доля частного капитала в госкорпорации будет сравнима с тем частным капиталом, который является нашим внешним партнером", - сказал он, не уточняя детали.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/stantsiya-1735557317.html
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земля, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, экономика