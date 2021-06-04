https://ria.ru/20210604/rogozin-1735581372.html

В российскую космическую отрасль могут прийти частные деньги, заявил Рогозин

В российскую космическую отрасль могут прийти частные деньги, заявил Рогозин - РИА Новости, 04.06.2021

В российскую космическую отрасль могут прийти частные деньги, заявил Рогозин

Частные инвесторы в этом году могут войти в капитал некоторых предприятий "Роскосмоса", каких именно – пока рано говорить, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:33

2021-06-04T11:33

2021-06-04T11:38

петербургский международный экономический форум

земля

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Частные инвесторы в этом году могут войти в капитал некоторых предприятий "Роскосмоса", каких именно – пока рано говорить, заявил в пятницу глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин."Я не исключаю, что уже в этом году мы с вами станем свидетелями того, что частный капитал придет и на предприятия "Роскосмоса". Я даже знаю, на какие, но пока рано об этом говорить", - сказал Рогозин на ПМЭФ-21.По его словам, в первую очередь это предприятия по производству спутников, солнечных батарей, источников топлива и по предоставлению космических услуг связи и наблюдения поверхности Земли."Через год-два у нас доля частного капитала в госкорпорации будет сравнима с тем частным капиталом, который является нашим внешним партнером", - сказал он, не уточняя детали.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/stantsiya-1735557317.html

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земля, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, экономика