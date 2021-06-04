Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата
© Фото : Администрация Смоленской областиВ рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
СМОЛЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Смоленской области даже в условиях пандемии коронавируса удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, сообщает пресс-служба областной администрации.
Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составляемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) был презентован в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В целом, за последние пять лет в данном рейтинге регион продвинулся вперед на 68 позиций". – отмечает пресс-служба.
Губернатор области Алексей Островский назвал результаты рейтинга настоящей победой и прорывом с учетом того, что прошлый год был крайне непростым с точки зрения пандемии и вынужденного ограничения деловой активности.
"В той ситуации мы постарались максимально скорректировать действующие меры господдержки и выработать новые, чтобы удержать бизнес на плаву. Благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой удалось добиться зримых позитивных результатов: например, ввод в действие жилых домов увеличился на 3,3%, а индекс промышленного производства вырос и составил 105%, в то время как по стране – чуть более 97%". – сказал глава региона.
Он отметил, что Смоленская область теперь уже прочно укрепилась в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, улучшив предыдущий показатель на четыре пункта и заняв рекордное 12 место.