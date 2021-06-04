https://ria.ru/20210604/reyting-1735622717.html

Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата

Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата - РИА Новости, 04.06.2021

Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата

Смоленской области даже в условиях пандемии коронавируса удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место в национальном рейтинге РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:24

2021-06-04T14:24

2021-06-04T14:24

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

смоленская область

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

алексей островский

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Смоленской области даже в условиях пандемии коронавируса удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, сообщает пресс-служба областной администрации. Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составляемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) был презентован в рамках Петербургского международного экономического форума.Губернатор области Алексей Островский назвал результаты рейтинга настоящей победой и прорывом с учетом того, что прошлый год был крайне непростым с точки зрения пандемии и вынужденного ограничения деловой активности."В той ситуации мы постарались максимально скорректировать действующие меры господдержки и выработать новые, чтобы удержать бизнес на плаву. Благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой удалось добиться зримых позитивных результатов: например, ввод в действие жилых домов увеличился на 3,3%, а индекс промышленного производства вырос и составил 105%, в то время как по стране – чуть более 97%". – сказал глава региона.Он отметил, что Смоленская область теперь уже прочно укрепилась в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, улучшив предыдущий показатель на четыре пункта и заняв рекордное 12 место.

https://ria.ru/20210513/proekt-1732150708.html

россия

смоленская область

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петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, агентство стратегических инициатив (аси), алексей островский, смоленская область