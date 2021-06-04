Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20210604/reyting-1735622717.html
Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата
Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата - РИА Новости, 04.06.2021
Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата
Смоленской области даже в условиях пандемии коронавируса удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место в национальном рейтинге РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:24
2021-06-04T14:24
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
смоленская область
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
алексей островский
смоленская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735625612_171:257:1421:960_1920x0_80_0_0_53eb35270185aea276ddbb8b4e48ab93.jpg
СМОЛЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Смоленской области даже в условиях пандемии коронавируса удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, сообщает пресс-служба областной администрации. Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составляемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) был презентован в рамках Петербургского международного экономического форума.Губернатор области Алексей Островский назвал результаты рейтинга настоящей победой и прорывом с учетом того, что прошлый год был крайне непростым с точки зрения пандемии и вынужденного ограничения деловой активности."В той ситуации мы постарались максимально скорректировать действующие меры господдержки и выработать новые, чтобы удержать бизнес на плаву. Благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой удалось добиться зримых позитивных результатов: например, ввод в действие жилых домов увеличился на 3,3%, а индекс промышленного производства вырос и составил 105%, в то время как по стране – чуть более 97%". – сказал глава региона.Он отметил, что Смоленская область теперь уже прочно укрепилась в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, улучшив предыдущий показатель на четыре пункта и заняв рекордное 12 место.
https://ria.ru/20210513/proekt-1732150708.html
россия
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735625612_537:285:1438:960_1920x0_80_0_0_3aa0de74e882dc81b5185ca02988c09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, агентство стратегических инициатив (аси), алексей островский, смоленская область

Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата

14:24 04.06.2021
 
© Фото : Администрация Смоленской областиВ рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Администрация Смоленской области
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Смоленской области даже в условиях пандемии коронавируса удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, сообщает пресс-служба областной администрации.
Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составляемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) был презентован в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В целом, за последние пять лет в данном рейтинге регион продвинулся вперед на 68 позиций". – отмечает пресс-служба.
Губернатор области Алексей Островский назвал результаты рейтинга настоящей победой и прорывом с учетом того, что прошлый год был крайне непростым с точки зрения пандемии и вынужденного ограничения деловой активности.
"В той ситуации мы постарались максимально скорректировать действующие меры господдержки и выработать новые, чтобы удержать бизнес на плаву. Благодаря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с масштабной федеральной поддержкой удалось добиться зримых позитивных результатов: например, ввод в действие жилых домов увеличился на 3,3%, а индекс промышленного производства вырос и составил 105%, в то время как по стране – чуть более 97%". – сказал глава региона.
Он отметил, что Смоленская область теперь уже прочно укрепилась в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, улучшив предыдущий показатель на четыре пункта и заняв рекордное 12 место.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:13Смоленская область
Смоленщина направит на региональный проект "Чистая вода" 2,9 млрд рублей
 
Смоленская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Алексей ОстровскийСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния