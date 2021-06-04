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Бочкарев: реконструирован первый этап участка МЖД Каланчевская – Курская
Бочкарев: реконструирован первый этап участка МЖД Каланчевская – Курская - РИА Новости, 04.06.2021
Бочкарев: реконструирован первый этап участка МЖД Каланчевская – Курская
Завершен первый этап реконструкции участка Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская – Курская, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:26
2021-06-04T14:26
московские центральные диаметры (мцд)
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Недвижимость. Завершен первый этап реконструкции участка Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская – Курская, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."На участке железной дороги Каланчевская – Курская завершился первый этап реконструкции. На Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов", - рассказал он.По словам Бочкарева, в настоящее время идет подготовка к разборке путей для начала второго этапа реконструкции, намеченного на июль."В его рамках запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел. Реконструкция участка позволит в два раза увеличить его пропускную способность, благодаря чему будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4", - добавил он.Ранее заммэра сообщал, что летом, после завершения первого этапа реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, на нем запустят реверсивное движение поездов по единственному пути.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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московские центральные диаметры (мцд), стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: реконструирован первый этап участка МЖД Каланчевская – Курская

14:26 04.06.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 4 июн - РИА Недвижимость. Завершен первый этап реконструкции участка Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская – Курская, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На участке железной дороги Каланчевская – Курская завершился первый этап реконструкции. На Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов", - рассказал он.
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По словам Бочкарева, в настоящее время идет подготовка к разборке путей для начала второго этапа реконструкции, намеченного на июль.
"В его рамках запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел. Реконструкция участка позволит в два раза увеличить его пропускную способность, благодаря чему будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4", - добавил он.
Ранее заммэра сообщал, что летом, после завершения первого этапа реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, на нем запустят реверсивное движение поездов по единственному пути.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
 
Московские центральные диаметры (МЦД)Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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