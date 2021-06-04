https://ria.ru/20210604/rekonstruktsiya-1735627192.html

Бочкарев: реконструирован первый этап участка МЖД Каланчевская – Курская

Бочкарев: реконструирован первый этап участка МЖД Каланчевская – Курская - РИА Новости, 04.06.2021

Бочкарев: реконструирован первый этап участка МЖД Каланчевская – Курская

Завершен первый этап реконструкции участка Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская – Курская, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:26

2021-06-04T14:26

2021-06-04T14:26

московские центральные диаметры (мцд)

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Недвижимость. Завершен первый этап реконструкции участка Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская – Курская, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."На участке железной дороги Каланчевская – Курская завершился первый этап реконструкции. На Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов", - рассказал он.По словам Бочкарева, в настоящее время идет подготовка к разборке путей для начала второго этапа реконструкции, намеченного на июль."В его рамках запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел. Реконструкция участка позволит в два раза увеличить его пропускную способность, благодаря чему будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4", - добавил он.Ранее заммэра сообщал, что летом, после завершения первого этапа реконструкции железнодорожного участка Каланчевская – Курская, на нем запустят реверсивное движение поездов по единственному пути.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20210602/metro-1735237109.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московские центральные диаметры (мцд), стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва