https://ria.ru/20210604/registratsiya-1735569464.html

Закон об электронной регистрации рождений и смертей могут принять в июне

Закон об электронной регистрации рождений и смертей могут принять в июне - РИА Новости, 04.06.2021

Закон об электронной регистрации рождений и смертей могут принять в июне

Закон, который вводит электронные сервисы по регистрации рождения и смерти, а также предоставление услуг ЗАГС по экстерриториальному принципу, должен быть... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:51

2021-06-04T10:51

2021-06-04T10:52

петербургский международный экономический форум

россия

константин чуйченко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Закон, который вводит электронные сервисы по регистрации рождения и смерти, а также предоставление услуг ЗАГС по экстерриториальному принципу, должен быть принят уже в июне, сообщил РИА Новости министр юстиции России Константин Чуйченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Минюст России уверен в скорых перспективах по предоставлению услуг в сфере ЗАГС по экстерриториальному принципу. Государственной думой в скором времени во втором и третьем чтении будет рассмотрен и, мы надеемся, принят подготовленный Минюстом России законопроект. С его принятием граждане смогут обращаться за услугами в любой орган ЗАГС", - сказал Чуйченко.По его словам, тот же закон будет формировать "правовые основы для внедрения электронных суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека".Они помогут получать услуги по регистрации смерти и рождения без посещения ЗАГС. В частности, сведения из записи акта о рождении могут направляться сразу в личный кабинет родителя на Госуслугах.Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ".

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733457207.html

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россия, константин чуйченко, общество