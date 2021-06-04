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Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе - РИА Новости, 04.06.2021

Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во время исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не поступало,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:36

2021-06-04T10:36

2021-06-04T10:36

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во время исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не поступало, все идёт планово, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пока все идёт планово... Дальше они должны подготовить отчёт... пока каких-то критических вопросов мы не получали",- сказал Мурашко журналистам в кулуарах ПМЭФ.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Минздрав РФ на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко