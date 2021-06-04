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Петербургский международный экономический форум
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Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе - РИА Новости, 04.06.2021
Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во время исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не поступало,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:36
2021-06-04T10:36
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во время исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не поступало, все идёт планово, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пока все идёт планово... Дальше они должны подготовить отчёт... пока каких-то критических вопросов мы не получали",- сказал Мурашко журналистам в кулуарах ПМЭФ.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Минздрав РФ на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко

Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

10:36 04.06.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во время исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не поступало, все идёт планово, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пока все идёт планово... Дальше они должны подготовить отчёт... пока каких-то критических вопросов мы не получали",- сказал Мурашко журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
Минздрав РФ на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил Мурашко
 
 
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