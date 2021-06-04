https://ria.ru/20210604/registratsiya-1735565354.html
Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе - РИА Новости, 04.06.2021
Мурашко оценил процесс регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
Критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во время исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не поступало,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:36
2021-06-04T10:36
2021-06-04T10:36
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Критических вопросов от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во время исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не поступало, все идёт планово, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пока все идёт планово... Дальше они должны подготовить отчёт... пока каких-то критических вопросов мы не получали",- сказал Мурашко журналистам в кулуарах ПМЭФ.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Минздрав РФ на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_012fe491d399d1dd4694f958f04b8b44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко