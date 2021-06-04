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Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ
Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ - РИА Новости, 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:19
2021-06-04T10:38
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
воз
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока нет критических замечаний по процессу регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразив надежду, что этот "процесс не будет политизирован"."У них пока нет критических замечаний по поводу того, что происходит, и мы надеемся, что процесс останется в технической плоскости и не будет политизирован", - отметил Дмитриев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, воз, евросоюз

Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ

10:19 04.06.2021 (обновлено: 10:38 04.06.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока нет критических замечаний по процессу регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразив надежду, что этот "процесс не будет политизирован".
"Для нас абсолютно не необходимо одобрение ни ВОЗ, ни ЕМА, потому что "Спутник" зарегистрирован уже в 66 странах, соответственно, мы одна из самых популярных вакцин в мире. Но тем, что мы проходим и процесс EMA, и ВОЗ, мы показываем абсолютную открытость", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"У них пока нет критических замечаний по поводу того, что происходит, и мы надеемся, что процесс останется в технической плоскости и не будет политизирован", - отметил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийВОЗЕвросоюз
 
 
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