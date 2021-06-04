https://ria.ru/20210604/registratsiya-1735560921.html

Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ

Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ - РИА Новости, 04.06.2021

Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:19

2021-06-04T10:19

2021-06-04T10:38

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

воз

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812036_0:187:3032:1893_1920x0_80_0_0_33fe3e87fc3d9c3a18ad622027729270.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока нет критических замечаний по процессу регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразив надежду, что этот "процесс не будет политизирован"."У них пока нет критических замечаний по поводу того, что происходит, и мы надеемся, что процесс останется в технической плоскости и не будет политизирован", - отметил Дмитриев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, воз, евросоюз