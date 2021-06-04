https://ria.ru/20210604/putin-1735667945.html

Путин поддержал решение Центробанка о повышении ключевой ставки

Путин поддержал решение Центробанка о повышении ключевой ставки - РИА Новости, 04.06.2021

Путин поддержал решение Центробанка о повышении ключевой ставки

Президент РФ Владимир Путин высказался в пользу последнего решения Центробанка о повышении ключевой ставки, отметив, что ее и так держали достаточно долго. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:33

2021-06-04T16:33

2021-06-04T16:50

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

петербургский международный экономический форум

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался в пользу последнего решения Центробанка о повышении ключевой ставки, отметив, что ее и так держали достаточно долго."Центральный банк в принципе и так держал достаточно низкую для нашей экономики ставку на протяжении длительного периода времени. Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе, и сжимая ликвидность", - заявил Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735649785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика