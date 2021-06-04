https://ria.ru/20210604/putin-1735667945.html
Путин поддержал решение Центробанка о повышении ключевой ставки
Путин поддержал решение Центробанка о повышении ключевой ставки - РИА Новости, 04.06.2021
Путин поддержал решение Центробанка о повышении ключевой ставки
Президент РФ Владимир Путин высказался в пользу последнего решения Центробанка о повышении ключевой ставки, отметив, что ее и так держали достаточно долго. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:33
2021-06-04T16:33
2021-06-04T16:50
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался в пользу последнего решения Центробанка о повышении ключевой ставки, отметив, что ее и так держали достаточно долго."Центральный банк в принципе и так держал достаточно низкую для нашей экономики ставку на протяжении длительного периода времени. Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе, и сжимая ликвидность", - заявил Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика