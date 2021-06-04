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https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html
Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича
Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича - РИА Новости, 04.06.2021
Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности интервьюеров арестованного в Минске основателя Telegram-канала Nexta,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:50
2021-06-04T22:23
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
доминик рааб
ryanair
форин-офис
великобритания
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ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности интервьюеров арестованного в Минске основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.Накануне Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ, в котором рассказал о деятельности Telegram-канала, а также об источниках его финансирования.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство страны. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, доминик рааб, ryanair, форин-офис, великобритания, белоруссия, в мире

Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича

15:50 04.06.2021 (обновлено: 22:23 04.06.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© REUTERS / Stringer
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ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности интервьюеров арестованного в Минске основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.
Накануне Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ, в котором рассказал о деятельности Telegram-канала, а также об источниках его финансирования.

"Тревожное интервью г-на Протасевича прошлой ночью явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Беларуси должно прекратиться. Те, кто участвовал в съемке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности", — написал Рааб в Twitter.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
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Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство страны. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияДоминик РаабRyanairФорин-офисВеликобританияБелоруссияВ мире
 
 
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