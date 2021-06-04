Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича
15:50 04.06.2021 (обновлено: 22:23 04.06.2021)
ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности интервьюеров арестованного в Минске основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.
Накануне Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ, в котором рассказал о деятельности Telegram-канала, а также об источниках его финансирования.
"Тревожное интервью г-на Протасевича прошлой ночью явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Беларуси должно прекратиться. Те, кто участвовал в съемке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности", — написал Рааб в Twitter.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство страны. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.