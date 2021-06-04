https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html

Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича

Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича - РИА Новости, 04.06.2021

Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности интервьюеров арестованного в Минске основателя Telegram-канала Nexta,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:50

2021-06-04T15:50

2021-06-04T22:23

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

доминик рааб

ryanair

форин-офис

великобритания

белоруссия

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ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности интервьюеров арестованного в Минске основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.Накануне Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ, в котором рассказал о деятельности Telegram-канала, а также об источниках его финансирования.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство страны. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.

https://ria.ru/20210604/podderzhka-1735535622.html

россия

великобритания

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, доминик рааб, ryanair, форин-офис, великобритания, белоруссия, в мире