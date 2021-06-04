https://ria.ru/20210604/pronin-1735602638.html

Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа

Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа - РИА Новости, 04.06.2021

Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа

Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:52

2021-06-04T12:52

2021-06-04T13:27

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Василий Гаврилович Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем параде Победы он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, что добавило резонанс нынешней ситуации.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал случившееся "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут"."Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина… По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа", - сказала Волк.У подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и деньги."Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется", - добавила представитель ведомства.Само мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".

https://ria.ru/20210603/krazha-1735427033.html

россия

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россия, происшествия