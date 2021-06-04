https://ria.ru/20210604/pronin-1735602638.html
Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа
Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа - РИА Новости, 04.06.2021
Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа
Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:52
2021-06-04T12:52
2021-06-04T13:27
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Василий Гаврилович Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем параде Победы он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, что добавило резонанс нынешней ситуации.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал случившееся "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут"."Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина… По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа", - сказала Волк.У подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и деньги."Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется", - добавила представитель ведомства.Само мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".
https://ria.ru/20210603/krazha-1735427033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
.
Василий Гаврилович Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем параде Победы он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным
, что добавило резонанс нынешней ситуации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее назвал случившееся "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут".
"Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина… По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа", - сказала Волк.
У подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и деньги.
"Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется", - добавила представитель ведомства.
Само мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".