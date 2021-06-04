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Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа
Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа - РИА Новости, 04.06.2021
Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа
Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:52
2021-06-04T13:27
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Василий Гаврилович Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем параде Победы он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, что добавило резонанс нынешней ситуации.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал случившееся "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут"."Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина… По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа", - сказала Волк.У подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и деньги."Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется", - добавила представитель ведомства.Само мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".
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60
россия, происшествия

Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа

12:52 04.06.2021 (обновлено: 13:27 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Василий Гаврилович Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем параде Победы он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, что добавило резонанс нынешней ситуации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал случившееся "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут".
"Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина… По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа", - сказала Волк.
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Песков высказался о краже у ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы
У подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и деньги.
"Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется", - добавила представитель ведомства.
Само мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".
 
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