https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735652124.html

Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области

Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области - РИА Новости, 04.06.2021

Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области

Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов -... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:43

2021-06-04T15:43

2021-06-04T15:43

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов - договорились о расширении производства в регионе, советующее соглашение подписали в пятницу губернатор региона Игорь Артамонов и вице-президент группы компаний Бекарт Кун Гротхарт, сообщает пресс-службы администрации области. Bekaert является также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.Планируется, что новая линия производства по изготовлению бортовой проволоки будет запущена в первой половине 2022 года с объемом заявленных инвестиций – более 1,7 миллиардов рублей. В ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.С момента открытия в 2010 году завод "Бекарт Липецк" специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ "Липецк" – единственный для Bekaert в России. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 миллиардов рублей.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/lipetsk-1735434024.html

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игорь артамонов