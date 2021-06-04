Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735652124.html
Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области
Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области - РИА Новости, 04.06.2021
Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области
Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов -... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:43
2021-06-04T15:43
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов - договорились о расширении производства в регионе, советующее соглашение подписали в пятницу губернатор региона Игорь Артамонов и вице-президент группы компаний Бекарт Кун Гротхарт, сообщает пресс-службы администрации области. Bekaert является также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.Планируется, что новая линия производства по изготовлению бортовой проволоки будет запущена в первой половине 2022 года с объемом заявленных инвестиций – более 1,7 миллиардов рублей. В ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.С момента открытия в 2010 году завод "Бекарт Липецк" специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ "Липецк" – единственный для Bekaert в России. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 миллиардов рублей.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/lipetsk-1735434024.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области

15:43 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов - договорились о расширении производства в регионе, советующее соглашение подписали в пятницу губернатор региона Игорь Артамонов и вице-президент группы компаний Бекарт Кун Гротхарт, сообщает пресс-службы администрации области.
Bekaert является также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 14:18Липецкая область
Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке
Планируется, что новая линия производства по изготовлению бортовой проволоки будет запущена в первой половине 2022 года с объемом заявленных инвестиций – более 1,7 миллиардов рублей. В ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.
"Мы рады, что эта крупнейшая международная компания, которая является нашим давним партнером, расширяет производство, обеспечивая регион дополнительными рабочими местами. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет ещё эффективнее", – сказал Игорь Артамонов.
С момента открытия в 2010 году завод "Бекарт Липецк" специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ "Липецк" – единственный для Bekaert в России. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния