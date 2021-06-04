https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735652124.html
Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области
Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области - РИА Новости, 04.06.2021
Компания Bekaert расширит производство в Липецкой области
Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов -... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:43
2021-06-04T15:43
2021-06-04T15:43
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов - договорились о расширении производства в регионе, советующее соглашение подписали в пятницу губернатор региона Игорь Артамонов и вице-президент группы компаний Бекарт Кун Гротхарт, сообщает пресс-службы администрации области. Bekaert является также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.Планируется, что новая линия производства по изготовлению бортовой проволоки будет запущена в первой половине 2022 года с объемом заявленных инвестиций – более 1,7 миллиардов рублей. В ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.С момента открытия в 2010 году завод "Бекарт Липецк" специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ "Липецк" – единственный для Bekaert в России. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 миллиардов рублей.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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7 495 645-6601
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости
. Власти Липецкой области и компания "Бекарт Липецк"- один из мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов - договорились о расширении производства в регионе, советующее соглашение подписали в пятницу губернатор региона Игорь Артамонов
и вице-президент группы компаний Бекарт Кун Гротхарт, сообщает пресс-службы администрации области.
Bekaert является также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.
Планируется, что новая линия производства по изготовлению бортовой проволоки будет запущена в первой половине 2022 года с объемом заявленных инвестиций – более 1,7 миллиардов рублей. В ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.
"Мы рады, что эта крупнейшая международная компания, которая является нашим давним партнером, расширяет производство, обеспечивая регион дополнительными рабочими местами. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет ещё эффективнее", – сказал Игорь Артамонов.
С момента открытия в 2010 году завод "Бекарт Липецк" специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ "Липецк" – единственный для Bekaert в России. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.