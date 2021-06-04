https://ria.ru/20210604/proisshestvie-1735547859.html

В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет

В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 04.06.2021

В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет нашли в Южно-Сахалинске строители, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города, где размещена также фотография похожего... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:41

2021-06-04T08:41

2021-06-04T08:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн - РИА Новости. Подозрительный предмет нашли в Южно-Сахалинске строители, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города, где размещена также фотография похожего на боевой снаряда."За Северным городком (бывший военный городок) обнаружен возможно взрывоопасный предмет. Его нашли при проведении раскопок в рамках строительных работ - на месте будущего логистического центра Минобороны", - говорится в сообщении."На место выехали сотрудники МЧС", - добавили в администрации.

https://ria.ru/20210131/predmet-1595358684.html

южно-сахалинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, происшествия