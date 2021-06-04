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В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет
В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 04.06.2021
В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет нашли в Южно-Сахалинске строители, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города, где размещена также фотография похожего... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:41
2021-06-04T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн - РИА Новости. Подозрительный предмет нашли в Южно-Сахалинске строители, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города, где размещена также фотография похожего на боевой снаряда."За Северным городком (бывший военный городок) обнаружен возможно взрывоопасный предмет. Его нашли при проведении раскопок в рамках строительных работ - на месте будущего логистического центра Минобороны", - говорится в сообщении."На место выехали сотрудники МЧС", - добавили в администрации.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, происшествия

В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет

08:41 04.06.2021 (обновлено: 08:43 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода России. Южно-Сахалинск
Города России. Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн - РИА Новости. Подозрительный предмет нашли в Южно-Сахалинске строители, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города, где размещена также фотография похожего на боевой снаряда.
"За Северным городком (бывший военный городок) обнаружен возможно взрывоопасный предмет. Его нашли при проведении раскопок в рамках строительных работ - на месте будущего логистического центра Минобороны", - говорится в сообщении.
"На место выехали сотрудники МЧС", - добавили в администрации.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскПроисшествия
 
 
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