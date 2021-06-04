https://ria.ru/20210604/proisshestvie-1735547859.html
В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет
В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 04.06.2021
В Южно-Сахалинске строители нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет нашли в Южно-Сахалинске строители, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города, где размещена также фотография похожего... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:41
2021-06-04T08:41
2021-06-04T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40802/63/408026386_0:262:3148:2033_1920x0_80_0_0_8c8faf39df0bc733bbf720a6ce3d0e66.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн - РИА Новости. Подозрительный предмет нашли в Южно-Сахалинске строители, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города, где размещена также фотография похожего на боевой снаряда."За Северным городком (бывший военный городок) обнаружен возможно взрывоопасный предмет. Его нашли при проведении раскопок в рамках строительных работ - на месте будущего логистического центра Минобороны", - говорится в сообщении."На место выехали сотрудники МЧС", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20210131/predmet-1595358684.html
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40802/63/408026386_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_211a17b29d8b81a35ea284af394bee4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, происшествия