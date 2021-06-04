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Жители Подмосковья смогут оплатить картой "Мир" проезд в транспорте со скидкой
Жители Подмосковья смогут оплатить картой "Мир" проезд в транспорте со скидкой - РИА Новости, 04.06.2021
Жители Подмосковья смогут оплатить картой "Мир" проезд в транспорте со скидкой
Жители Подмосковья смогут оплатить проезд в общественном наземном транспорте региона со скидкой при оплате картой "Мир", рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:20
2021-06-04T14:20
2021-06-04T14:20
новости подмосковья
петербургский международный экономический форум (фонд)
московская область (подмосковье)
пмэф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут оплатить проезд в общественном наземном транспорте региона со скидкой при оплате картой "Мир", рассказали в пресс-службе областного правительства.По данным пресс-службы, власти региона подписали на ПМЭФ соглашение с НСПК (Национальная система платежных карт), которое позволит развивать сотрудничество по реализации социально-ориентированных проектов на базе национальных платежных карт "Мир" для населения Подмосковья."Соглашение предусматривает продолжение совместной работы над развитием безналичной и бесконтактной оплаты проезда в подмосковном общественном транспорте. В настоящее время в Московской области на всех маршрутах общественного транспорта есть возможность оплаты проезда бесконтактным способом с помощью банковской карты", - говорится в сообщении.Отмечается, что планируется реализация ряда мер по внедрению инновационных технологий в этой сфере и проведение кампаний по информированию граждан не только о самой возможности оплаты бесконтактной картой "Мир", но и о возможностях экономить на проезде.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье), пмэф
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Жители Подмосковья смогут оплатить проезд в общественном наземном транспорте региона со скидкой при оплате картой "Мир"
, рассказали в пресс-службе областного правительства.
По данным пресс-службы, власти региона подписали на ПМЭФ соглашение с НСПК (Национальная система платежных карт), которое позволит развивать сотрудничество по реализации социально-ориентированных проектов на базе национальных платежных карт "Мир" для населения Подмосковья.
"Соглашение предусматривает продолжение совместной работы над развитием безналичной и бесконтактной оплаты проезда в подмосковном общественном транспорте. В настоящее время в Московской области на всех маршрутах общественного транспорта есть возможность оплаты проезда бесконтактным способом с помощью банковской карты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется реализация ряда мер по внедрению инновационных технологий в этой сфере и проведение кампаний по информированию граждан не только о самой возможности оплаты бесконтактной картой "Мир", но и о возможностях экономить на проезде.
"Благодаря нашей акции и предоставлении скидок при оплате проезда в 2020 году держатели национальных карт смогли сэкономить более 160 миллионов рублей. Наша работа над развитием транспортных проектов продолжается, мы будем вместе с правительством Московской области и нашими банками-партнерами развивать для миллионов жителей области – держателей карт "Мир" новые технологии и возможности оплачивать проезд не только быстро и безопасно, но и выгодно", - прокомментировал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.