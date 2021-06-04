https://ria.ru/20210604/proezd-1735625362.html

Жители Подмосковья смогут оплатить картой "Мир" проезд в транспорте со скидкой

Жители Подмосковья смогут оплатить картой "Мир" проезд в транспорте со скидкой - РИА Новости, 04.06.2021

Жители Подмосковья смогут оплатить картой "Мир" проезд в транспорте со скидкой

Жители Подмосковья смогут оплатить проезд в общественном наземном транспорте региона со скидкой при оплате картой "Мир", рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:20

2021-06-04T14:20

2021-06-04T14:20

новости подмосковья

петербургский международный экономический форум (фонд)

московская область (подмосковье)

пмэф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут оплатить проезд в общественном наземном транспорте региона со скидкой при оплате картой "Мир", рассказали в пресс-службе областного правительства.По данным пресс-службы, власти региона подписали на ПМЭФ соглашение с НСПК (Национальная система платежных карт), которое позволит развивать сотрудничество по реализации социально-ориентированных проектов на базе национальных платежных карт "Мир" для населения Подмосковья."Соглашение предусматривает продолжение совместной работы над развитием безналичной и бесконтактной оплаты проезда в подмосковном общественном транспорте. В настоящее время в Московской области на всех маршрутах общественного транспорта есть возможность оплаты проезда бесконтактным способом с помощью банковской карты", - говорится в сообщении.Отмечается, что планируется реализация ряда мер по внедрению инновационных технологий в этой сфере и проведение кампаний по информированию граждан не только о самой возможности оплаты бесконтактной картой "Мир", но и о возможностях экономить на проезде.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html

московская область (подмосковье)

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петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье), пмэф