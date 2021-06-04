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Ивановская область вошла в проект "Большое Золотое кольцо России"
Ивановская область вошла в проект "Большое Золотое кольцо России" - РИА Новости, 04.06.2021
Ивановская область вошла в проект "Большое Золотое кольцо России"
В рамках Петербургского Международного экономического форума губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и руководитель Федерального агентства по... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:28
2021-06-04T12:28
2021-06-04T12:28
петербургский международный экономический форум (фонд)
станислав воскресенский
пмэф
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ИВАНОВО, 4 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского Международного экономического форума губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Пока в "Золотое кольцо" входит только один город региона – Иваново. Благодаря новому проекту малые города, не включенные в "классический" состав Золотого кольца, такие как Кинешма, Шуя, Палех, Южа, Юрьевец, смогут войти в федеральные туристические маршруты и получить поддержку в развитии туристической инфраструктуры", – сказал собеседник агентства.В подписанном на ПМЭФ-2021 соглашении определены основные направления для сотрудничества. Это в частности, создание единого культурно-исторического пространства и стандарта качества обслуживания туристов, формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, развитие туристской инфраструктуры в рамках проекта, в том числе придорожной инфраструктуры и дорожной сети, привлечении частных инвестиций в экономику. Также планируется создание межрегиональных маршрутов в другие города, которые не входят в "классический" состав Золотого кольца. В 2021 году Ростуризм провел ребрендинг проекта "Большое Золотое кольцо". Участниками соглашения стали девять регионов – Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Особую роль в "Большом Золотом кольце" будет играть Иваново, этот город Золотого кольца может стать логистическим центром для путешествующих по малым городам расширенного маршрута.
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петербургский международный экономический форум (фонд), станислав воскресенский, пмэф
ИВАНОВО, 4 июн – РИА Новости
. В рамках Петербургского Международного экономического форума губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Пока в "Золотое кольцо" входит только один город региона – Иваново. Благодаря новому проекту малые города, не включенные в "классический" состав Золотого кольца, такие как Кинешма, Шуя, Палех, Южа, Юрьевец, смогут войти в федеральные туристические маршруты и получить поддержку в развитии туристической инфраструктуры", – сказал собеседник агентства.
В подписанном на ПМЭФ-2021 соглашении определены основные направления для сотрудничества. Это в частности, создание единого культурно-исторического пространства и стандарта качества обслуживания туристов, формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, развитие туристской инфраструктуры в рамках проекта, в том числе придорожной инфраструктуры и дорожной сети, привлечении частных инвестиций в экономику. Также планируется создание межрегиональных маршрутов в другие города, которые не входят в "классический" состав Золотого кольца.
В 2021 году Ростуризм провел ребрендинг проекта "Большое Золотое кольцо". Участниками соглашения стали девять регионов – Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Особую роль в "Большом Золотом кольце" будет играть Иваново, этот город Золотого кольца может стать логистическим центром для путешествующих по малым городам расширенного маршрута.