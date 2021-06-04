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Призерами инженерного чемпионата CASE-IN стали конкурсанты из 19 регионов
Призерами инженерного чемпионата CASE-IN стали конкурсанты из 19 регионов - РИА Новости, 04.06.2021
Призерами инженерного чемпионата CASE-IN стали конкурсанты из 19 регионов
Конкурсанты из 19 регионов России стали призерами инженерного чемпионата CASE-IN - международной системы соревнований по решению инженерных кейсов среди... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:07
2021-06-04T17:07
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
алексей комиссаров
образование - общество
общество
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Конкурсанты из 19 регионов России стали призерами инженерного чемпионата CASE-IN - международной системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и МСК, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего за главные призы одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – от стажировок на крупнейших предприятиях страны до новых возможностей карьерного роста – на протяжении трех дней финала состязались 617 будущих и молодых специалистов из России и Белоруссии. Они разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям. Общей темой девятого сезона стало "Устойчивое развитие". Соревнования проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге. "В этом году участниками проекта стали 5,5 тысячи студентов, 350 молодых специалистов, более 700 школьников. Кто-то уедет домой с заслуженными, долгожданными наградами, кому-то, может быть, не хватило нескольких баллов, но я уверен, что абсолютно все в этом чемпионате стали победителями, как минимум одержали очередную победу над собой, стали сильнее, лучше, получили новых друзей, новые идеи, новые для будущего развития", - прокомментировал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, алексей комиссаров, образование - общество, общество

Призерами инженерного чемпионата CASE-IN стали конкурсанты из 19 регионов

17:07 04.06.2021
 
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"Международный инженерный чемпионат "CASE-IN"
Международный инженерный чемпионат CASE-IN - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Конкурсанты из 19 регионов России стали призерами инженерного чемпионата CASE-IN - международной системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и МСК, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Всего за главные призы одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – от стажировок на крупнейших предприятиях страны до новых возможностей карьерного роста – на протяжении трех дней финала состязались 617 будущих и молодых специалистов из России и Белоруссии. Они разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям.
Общей темой девятого сезона стало "Устойчивое развитие". Соревнования проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге.
"В этом году участниками проекта стали 5,5 тысячи студентов, 350 молодых специалистов, более 700 школьников. Кто-то уедет домой с заслуженными, долгожданными наградами, кому-то, может быть, не хватило нескольких баллов, но я уверен, что абсолютно все в этом чемпионате стали победителями, как минимум одержали очередную победу над собой, стали сильнее, лучше, получили новых друзей, новые идеи, новые для будущего развития", - прокомментировал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:53
Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияАлексей КомиссаровОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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