https://ria.ru/20210604/prizery-1735679076.html

Призерами инженерного чемпионата CASE-IN стали конкурсанты из 19 регионов

Призерами инженерного чемпионата CASE-IN стали конкурсанты из 19 регионов - РИА Новости, 04.06.2021

Призерами инженерного чемпионата CASE-IN стали конкурсанты из 19 регионов

Конкурсанты из 19 регионов России стали призерами инженерного чемпионата CASE-IN - международной системы соревнований по решению инженерных кейсов среди... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:07

2021-06-04T17:07

2021-06-04T17:07

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

алексей комиссаров

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735309794_0:31:1400:819_1920x0_80_0_0_4db163be94a35a9e63407180dd277a8b.jpg

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Конкурсанты из 19 регионов России стали призерами инженерного чемпионата CASE-IN - международной системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и МСК, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего за главные призы одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – от стажировок на крупнейших предприятиях страны до новых возможностей карьерного роста – на протяжении трех дней финала состязались 617 будущих и молодых специалистов из России и Белоруссии. Они разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям. Общей темой девятого сезона стало "Устойчивое развитие". Соревнования проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге. "В этом году участниками проекта стали 5,5 тысячи студентов, 350 молодых специалистов, более 700 школьников. Кто-то уедет домой с заслуженными, долгожданными наградами, кому-то, может быть, не хватило нескольких баллов, но я уверен, что абсолютно все в этом чемпионате стали победителями, как минимум одержали очередную победу над собой, стали сильнее, лучше, получили новых друзей, новые идеи, новые для будущего развития", - прокомментировал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

https://ria.ru/20210531/final-1734905398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, алексей комиссаров, образование - общество, общество