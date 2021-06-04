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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210604/privivki-1735573517.html
В Китае сделано более 700 млн прививок от COVID-19
В Китае сделано более 700 млн прививок от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
В Китае сделано более 700 млн прививок от COVID-19
По состоянию на 2 июня в Китае было сделано более 704,8 миллиона прививок вакцинами от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в четверг... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:07
2021-06-04T11:07
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
воз
китай
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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 2 июня в Китае было сделано более 704,8 миллиона прививок вакцинами от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет КНР по делам здравоохранения.Количество введённых доз продолжает расти ускоренными темпами после того, как 27 марта Китай преодолел знаменательный рубеж в 100 миллионов прививок.Стране понадобилось только 25 дней, чтобы достичь показателя в 200 миллионов прививок, и всего лишь 5 дней, чтобы увеличить число введённых доз с 600 миллионов до 700 миллионов.Как сообщил представитель Госкомитета Чжэн Чжунвэй, с прошлого года клинические испытания в Китае прошли или проходят 20 вакцин от COVID-19. "Китай лидирует по количеству вакцин, которые находятся в разработке", - отметил он.Ускорив кампанию по иммунизации, а также исследования и разработки вакцин внутри страны, Китай одновременно дал обещание сделать вакцины от COVID-19 "глобальным общественным благом", несмотря на огромную численность собственного населения и ограниченное внутреннее предложение.На данный момент Китай предоставил международному сообществу свыше 350 миллионов доз вакцин от COVID-19, в том числе в виде помощи более чем 80 развивающимся странам и в виде экспортных поставок более чем в 40 стран. Это оказало существенное содействие физической и экономической доступности вакцин по всему миру.1 июня вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech, была одобрена Всемирной организацией здравоохранения /ВОЗ/ для экстренного применения.Вакцина компании Sinovac Biotech стала второй китайской вакциной, включённой организацией в перечень рекомендованных для экстренного применения препаратов, после вакцины компании Sinopharm, которая была одобрена ВОЗ ранее в предыдущем месяце.Признание ВОЗ ясно свидетельствует о безопасности и эффективности китайских вакцин, а также способствует устранению "иммунной пропасти" вследствие неравенства при распределении вакцин.На Глобальном саммите по здравоохранению в конце мая Китай пообещал предпринять новые практические шаги по борьбе с пандемией во всём мире.Страна вновь заявила, что поддерживает передачу технологий от китайских производителей развивающимся странам и совместное производство вакцин вместе с ними.Китай также объявил, что поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 и поддерживает скорейшее решение этого вопроса Всемирной торговой организацией и другими международными структурами.Кроме того, КНР предлагает провести международный форум по сотрудничеству в сфере вакцин, чтобы найти способы их честного и равного распределения по всему миру."Ожидаемый во втором полугодии рост мощностей в производстве вакцин от COVID-19, несомненно, позволит китайским предприятиям и китайским вакцинам внести ещё больший вклад в построение сообщества гигиены и здоровья всего человечества", - добавил Чжэн Чжунвэй.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/vaktsina-1591981871.html
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коронавирус covid-19, воз, китай

В Китае сделано более 700 млн прививок от COVID-19

11:07 04.06.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 4 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 2 июня в Китае было сделано более 704,8 миллиона прививок вакцинами от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет КНР по делам здравоохранения.
Количество введённых доз продолжает расти ускоренными темпами после того, как 27 марта Китай преодолел знаменательный рубеж в 100 миллионов прививок.
Стране понадобилось только 25 дней, чтобы достичь показателя в 200 миллионов прививок, и всего лишь 5 дней, чтобы увеличить число введённых доз с 600 миллионов до 700 миллионов.
Как сообщил представитель Госкомитета Чжэн Чжунвэй, с прошлого года клинические испытания в Китае прошли или проходят 20 вакцин от COVID-19. "Китай лидирует по количеству вакцин, которые находятся в разработке", - отметил он.
Ускорив кампанию по иммунизации, а также исследования и разработки вакцин внутри страны, Китай одновременно дал обещание сделать вакцины от COVID-19 "глобальным общественным благом", несмотря на огромную численность собственного населения и ограниченное внутреннее предложение.
На данный момент Китай предоставил международному сообществу свыше 350 миллионов доз вакцин от COVID-19, в том числе в виде помощи более чем 80 развивающимся странам и в виде экспортных поставок более чем в 40 стран. Это оказало существенное содействие физической и экономической доступности вакцин по всему миру.
1 июня вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech, была одобрена Всемирной организацией здравоохранения /ВОЗ/ для экстренного применения.
Вакцина компании Sinovac Biotech стала второй китайской вакциной, включённой организацией в перечень рекомендованных для экстренного применения препаратов, после вакцины компании Sinopharm, которая была одобрена ВОЗ ранее в предыдущем месяце.
Признание ВОЗ ясно свидетельствует о безопасности и эффективности китайских вакцин, а также способствует устранению "иммунной пропасти" вследствие неравенства при распределении вакцин.
На Глобальном саммите по здравоохранению в конце мая Китай пообещал предпринять новые практические шаги по борьбе с пандемией во всём мире.
Страна вновь заявила, что поддерживает передачу технологий от китайских производителей развивающимся странам и совместное производство вакцин вместе с ними.
Китай также объявил, что поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 и поддерживает скорейшее решение этого вопроса Всемирной торговой организацией и другими международными структурами.
Кроме того, КНР предлагает провести международный форум по сотрудничеству в сфере вакцин, чтобы найти способы их честного и равного распределения по всему миру.
"Ожидаемый во втором полугодии рост мощностей в производстве вакцин от COVID-19, несомненно, позволит китайским предприятиям и китайским вакцинам внести ещё больший вклад в построение сообщества гигиены и здоровья всего человечества", - добавил Чжэн Чжунвэй.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19ВОЗКитай
 
 
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