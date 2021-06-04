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Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19

Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021

Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:03

2021-06-04T14:03

2021-06-04T23:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

коронавирусы

михаил мурашко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от COVID-19, в том числе тестирование."Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касаемых тестирования", - сказал Мурашко.Он подчеркнул, что при этом нужно помнить, что самая главная задача - сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, михаил мурашко, общество