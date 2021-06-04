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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/privivka-1735619607.html
Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19
Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:03
2021-06-04T23:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от COVID-19, в том числе тестирование."Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касаемых тестирования", - сказал Мурашко.Он подчеркнул, что при этом нужно помнить, что самая главная задача - сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, михаил мурашко, общество

Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19

14:03 04.06.2021 (обновлено: 23:35 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V" в пункте вакцинации, открывшемся в театре "Геликон-Опера", в Москве
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от COVID-19, в том числе тестирование.
"Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касаемых тестирования", - сказал Мурашко.
Он подчеркнул, что при этом нужно помнить, что самая главная задача - сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)КоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
 
 
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