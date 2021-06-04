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Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19
Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:03
2021-06-04T14:03
2021-06-04T23:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от COVID-19, в том числе тестирование."Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касаемых тестирования", - сказал Мурашко.Он подчеркнул, что при этом нужно помнить, что самая главная задача - сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, михаил мурашко, общество