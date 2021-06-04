https://ria.ru/20210604/privatizatsiya-1735663570.html

Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний

Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний - РИА Новости, 04.06.2021

Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний

Возвращаться к более серьезной приватизации российских госкомпаний можно после окончания коронавирусного кризиса, сообщил РИА Новости глава Счетной палаты... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:20

2021-06-04T16:20

2021-06-04T16:22

петербургский международный экономический форум

россия

приватизация

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей кудрин

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возвращаться к более серьезной приватизации российских госкомпаний можно после окончания коронавирусного кризиса, сообщил РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Да, может быть, это нужно не в кризисный год делать. Я думаю, что кризис закончится и можно возвращаться к такой более серьёзной приватизации", - добавил он.Отвечая на вопрос о конкретных госкомпаниях, которые можно было бы приватизировать, Кудрин сказал, что "список известный".Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия должна двигаться дальше в направлении приватизации.Счетная палата РФ в конце мая опубликовала отчёт, в котором указала, что исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210604/privatizatsiya-1735642257.html

https://ria.ru/20210527/privatizatsiya-1734343685.html

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россия, приватизация, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей кудрин, владимир путин, экономика