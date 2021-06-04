Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний
16:20 04.06.2021 (обновлено: 16:22 04.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возвращаться к более серьезной приватизации российских госкомпаний можно после окончания коронавирусного кризиса, сообщил РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Да, конечно, я считаю, что стратегически сохраняется необходимость приватизировать все то, что может работать в рынке, где есть конкуренция, что не связано с государственной безопасностью. Список таких предприятий достаточно большой", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о приватизации крупных госкомпаний.
"Да, может быть, это нужно не в кризисный год делать. Я думаю, что кризис закончится и можно возвращаться к такой более серьёзной приватизации", - добавил он.
Отвечая на вопрос о конкретных госкомпаниях, которые можно было бы приватизировать, Кудрин сказал, что "список известный".
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия должна двигаться дальше в направлении приватизации.
Счетная палата РФ в конце мая опубликовала отчёт, в котором указала, что исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.