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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/privatizatsiya-1735663570.html
Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний
Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний - РИА Новости, 04.06.2021
Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний
Возвращаться к более серьезной приватизации российских госкомпаний можно после окончания коронавирусного кризиса, сообщил РИА Новости глава Счетной палаты... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:20
2021-06-04T16:22
петербургский международный экономический форум
россия
приватизация
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей кудрин
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возвращаться к более серьезной приватизации российских госкомпаний можно после окончания коронавирусного кризиса, сообщил РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Да, может быть, это нужно не в кризисный год делать. Я думаю, что кризис закончится и можно возвращаться к такой более серьёзной приватизации", - добавил он.Отвечая на вопрос о конкретных госкомпаниях, которые можно было бы приватизировать, Кудрин сказал, что "список известный".Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия должна двигаться дальше в направлении приватизации.Счетная палата РФ в конце мая опубликовала отчёт, в котором указала, что исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210604/privatizatsiya-1735642257.html
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россия, приватизация, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей кудрин, владимир путин, экономика

Кудрин рассказал, когда продолжится приватизация российских госкомпаний

16:20 04.06.2021 (обновлено: 16:22 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Возвращаться к более серьезной приватизации российских госкомпаний можно после окончания коронавирусного кризиса, сообщил РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Да, конечно, я считаю, что стратегически сохраняется необходимость приватизировать все то, что может работать в рынке, где есть конкуренция, что не связано с государственной безопасностью. Список таких предприятий достаточно большой", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о приватизации крупных госкомпаний.
"Да, может быть, это нужно не в кризисный год делать. Я думаю, что кризис закончится и можно возвращаться к такой более серьёзной приватизации", - добавил он.
Отвечая на вопрос о конкретных госкомпаниях, которые можно было бы приватизировать, Кудрин сказал, что "список известный".
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Путин: надо дальше двигаться в направлении приватизации
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия должна двигаться дальше в направлении приватизации.
Счетная палата РФ в конце мая опубликовала отчёт, в котором указала, что исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПриватизацияПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей КудринВладимир ПутинЭкономика
 
 
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