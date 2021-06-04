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Моор: самое сложное в ситуации с лесными пожарами позади

Моор: самое сложное в ситуации с лесными пожарами позади - РИА Новости, 04.06.2021

Моор: самое сложное в ситуации с лесными пожарами позади

Самый трудный период в ситуации с лесными пожарами в Тюменской области уже позади, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:27

2021-06-04T16:27

2021-06-04T16:27

тюменская область

александр моор

петербургский международный экономический форум (фонд)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Самый трудный период в ситуации с лесными пожарами в Тюменской области уже позади, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор.Он добавил, что тушение огня требовало определенных технологий.В мае ситуация с природными пожарами в Тюменской области получила федеральный резонанс из-за своих масштабов: регион пострадал сильнее всех в России, огонь там распространился почти на 200 тысяч гектаров. На помощь в тушении пожаров были направлены сотрудники федеральной службы авиалесоохраны, а также спасатели МЧС России.По данным пресс-службы губернатора, в настоящее время в регионе действуют 18 лесных пожаров. За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 140,1 гектара.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

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тюменская область

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александр моор, петербургский международный экономический форум (фонд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, пмэф