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Тюменская область
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Моор: самое сложное в ситуации с лесными пожарами позади
Моор: самое сложное в ситуации с лесными пожарами позади - РИА Новости, 04.06.2021
Моор: самое сложное в ситуации с лесными пожарами позади
Самый трудный период в ситуации с лесными пожарами в Тюменской области уже позади, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:27
2021-06-04T16:27
тюменская область
александр моор
петербургский международный экономический форум (фонд)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Самый трудный период в ситуации с лесными пожарами в Тюменской области уже позади, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор.Он добавил, что тушение огня требовало определенных технологий.В мае ситуация с природными пожарами в Тюменской области получила федеральный резонанс из-за своих масштабов: регион пострадал сильнее всех в России, огонь там распространился почти на 200 тысяч гектаров. На помощь в тушении пожаров были направлены сотрудники федеральной службы авиалесоохраны, а также спасатели МЧС России.По данным пресс-службы губернатора, в настоящее время в регионе действуют 18 лесных пожаров. За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 140,1 гектара.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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александр моор, петербургский международный экономический форум (фонд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, пмэф

Моор: самое сложное в ситуации с лесными пожарами позади

16:27 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Самый трудный период в ситуации с лесными пожарами в Тюменской области уже позади, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор.
"Самый трудный период уже позади. Большинство пожаров уже потушено. В этом году ситуация, конечно, была очень сложной. Все негативные факторы, которые могли быть, сошлись в одном месте – это высокая температура, такой жары в мае давно не было – плюс 35, отсутствие осадков, сильные ветра – ветровая нагрузка до 25 метров в секунду, низкий уровень грунтовых вод – основная площадь, пройденная огнем, была на болотах, они были очень сухими. Учитывая все эти факторы, огонь распространялся очень быстро", - сказал глава региона.
Он добавил, что тушение огня требовало определенных технологий.
"Тушить такие пожары могут только профессиональные люди, которые знают, как это делать. Поэтому мы привлекли профессиональных десантников из других регионов, федеральной службы. Привлекли самолеты и вертолеты. Сейчас ситуация у нас спокойная", - отметил Моор.
В мае ситуация с природными пожарами в Тюменской области получила федеральный резонанс из-за своих масштабов: регион пострадал сильнее всех в России, огонь там распространился почти на 200 тысяч гектаров. На помощь в тушении пожаров были направлены сотрудники федеральной службы авиалесоохраны, а также спасатели МЧС России.
По данным пресс-службы губернатора, в настоящее время в регионе действуют 18 лесных пожаров. За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 140,1 гектара.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Тюменская областьАлександр МоорПетербургский международный экономический форум (фонд)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьПМЭФ
 
 
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