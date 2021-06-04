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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/popova-1735568750.html
Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус
Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус - РИА Новости, 04.06.2021
Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия остаётся в первой тройке по тестам на коронавирус на 1 миллион населения. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:48
2021-06-04T10:48
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия остаётся в первой тройке по тестам на коронавирус на 1 миллион населения.В ходе ПМЭФ она отметила, что от коронавируса уже зарегистрированы миллионы погибших, но вирус коварен и не всегда даёт о себе знать."Не все страны сегодня тестируют так, как, например, Россия и ещё первая пятёрка по тестированию на миллион населения, а Россия не уходит из этой пятёрки, из первой тройки " , - сказала она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/lozung-1735562067.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус

10:48 04.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в пункте тестирования на коронавирус персонала и участников Петербургского международного экономического форума 2021
Медицинский работник в пункте тестирования на коронавирус персонала и участников Петербургского международного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия остаётся в первой тройке по тестам на коронавирус на 1 миллион населения.
В ходе ПМЭФ она отметила, что от коронавируса уже зарегистрированы миллионы погибших, но вирус коварен и не всегда даёт о себе знать.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Не все страны сегодня тестируют так, как, например, Россия и ещё первая пятёрка по тестированию на миллион населения, а Россия не уходит из этой пятёрки, из первой тройки " , - сказала она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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