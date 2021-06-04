https://ria.ru/20210604/popova-1735568750.html
Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус
Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус - РИА Новости, 04.06.2021
Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия остаётся в первой тройке по тестам на коронавирус на 1 миллион населения. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:48
2021-06-04T10:48
2021-06-04T10:48
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия остаётся в первой тройке по тестам на коронавирус на 1 миллион населения.В ходе ПМЭФ она отметила, что от коронавируса уже зарегистрированы миллионы погибших, но вирус коварен и не всегда даёт о себе знать."Не все страны сегодня тестируют так, как, например, Россия и ещё первая пятёрка по тестированию на миллион населения, а Россия не уходит из этой пятёрки, из первой тройки " , - сказала она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/lozung-1735562067.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество