https://ria.ru/20210604/popova-1735568750.html

Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус

Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус - РИА Новости, 04.06.2021

Попова рассказала об объеме тестирования россиян на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия остаётся в первой тройке по тестам на коронавирус на 1 миллион населения. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:48

2021-06-04T10:48

2021-06-04T10:48

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия остаётся в первой тройке по тестам на коронавирус на 1 миллион населения.В ходе ПМЭФ она отметила, что от коронавируса уже зарегистрированы миллионы погибших, но вирус коварен и не всегда даёт о себе знать."Не все страны сегодня тестируют так, как, например, Россия и ещё первая пятёрка по тестированию на миллион населения, а Россия не уходит из этой пятёрки, из первой тройки " , - сказала она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/lozung-1735562067.html

https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735539082.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество