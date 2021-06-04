https://ria.ru/20210604/politseyskiy-1735716094.html

В Новосибирской области отпустили из СИЗО полицейского, случайно застрелившего нарушителя

В Новосибирской области отпустили из СИЗО полицейского, случайно застрелившего нарушителя - РИА Новости, 04.06.2021

В Новосибирской области отпустили из СИЗО полицейского, случайно застрелившего нарушителя

В Новосибирске по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника ГИБДД, застрелившего одного из нарушителей,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:43

2021-06-04T19:43

2021-06-04T20:56

россия

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Новосибирске по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника ГИБДД, застрелившего одного из нарушителей, сообщила представитель СК Светлана Петренко."Следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении", — сказала Петренко.Инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя Векила Абдуллаева, по данным местных следователей, случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня он скончался в больнице. Теперь полицейского обвиняют в превышении полономочий.Ранее, также по поручению Бастрыкина, возбудили еще одно уголовное дело — об оскорблении и нападении на представителя власти.

https://ria.ru/20210531/arest-1734922055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия