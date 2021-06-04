https://ria.ru/20210604/politseyskiy-1735716094.html
В Новосибирской области отпустили из СИЗО полицейского, случайно застрелившего нарушителя
В Новосибирской области отпустили из СИЗО полицейского, случайно застрелившего нарушителя - РИА Новости, 04.06.2021
В Новосибирской области отпустили из СИЗО полицейского, случайно застрелившего нарушителя
В Новосибирске по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника ГИБДД, застрелившего одного из нарушителей,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:43
2021-06-04T19:43
2021-06-04T20:56
россия
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Новосибирске по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника ГИБДД, застрелившего одного из нарушителей, сообщила представитель СК Светлана Петренко."Следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении", — сказала Петренко.Инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя Векила Абдуллаева, по данным местных следователей, случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня он скончался в больнице. Теперь полицейского обвиняют в превышении полономочий.Ранее, также по поручению Бастрыкина, возбудили еще одно уголовное дело — об оскорблении и нападении на представителя власти.
https://ria.ru/20210531/arest-1734922055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия