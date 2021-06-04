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Песков призвал не ожидать подвижек в отношениях России и США
Песков призвал не ожидать подвижек в отношениях России и США - РИА Новости, 04.06.2021
Песков призвал не ожидать подвижек в отношениях России и США
Потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях, ожидать каких-то подвижек в достижении понимания между РФ и США не приходится,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:34
2021-06-04T09:34
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях, ожидать каких-то подвижек в достижении понимания между РФ и США не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече лидеров двух государства.Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве."Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

Песков призвал не ожидать подвижек в отношениях России и США

09:34 04.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях, ожидать каких-то подвижек в достижении понимания между РФ и США не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече лидеров двух государства.
Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
"Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Белый дом объявил одну из актуальных тем перед встречей Байдена и Путина
 
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