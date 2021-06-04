https://ria.ru/20210604/pmef-1735732138.html

Адыгея провела переговоры о развитии деловых связей с делегацией Бахрейна

Адыгея провела переговоры о развитии деловых связей с делегацией Бахрейна - РИА Новости, 04.06.2021

Адыгея провела переговоры о развитии деловых связей с делегацией Бахрейна

Власти Адыгеи и представители делегации Королевства Бахрейн в ходе переговоров на полях ПМЭФ подтвердили заинтересованность в развитии деловых связей, сообщает... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:30

2021-06-04T22:30

2021-06-04T22:30

петербургский международный экономический форум

россия

мурат кумпилов

петербургский международный экономический форум (фонд)

бахрейн

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и представители делегации Королевства Бахрейн в ходе переговоров на полях ПМЭФ подтвердили заинтересованность в развитии деловых связей, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел деловые переговоры с представителями официальной делегации Бахрейна под руководством Министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашид Альзаяни… Стороны подтвердили заинтересованность в развитии связей на всех уровнях и готовность к постепенному выходу на предметный диалог с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.Отмечается, что встреча стала продолжением диалога в рамках межправительственного взаимодействия двух стран. Стороны обсудили развитие гуманитарных связей, а также отношений в экономике, социальной сфере и туризме."Всё это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. В республике готовы к такому сотрудничеству, для этого мы будем создавать все необходимые условия. У нас много общих интересов и точек соприкосновения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html

https://ria.ru/20210604/gazifikatsiya-1735659853.html

россия

бахрейн

республика адыгея

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россия, мурат кумпилов, петербургский международный экономический форум (фонд), бахрейн, республика адыгея, экономика