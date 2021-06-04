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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/pmef-1735732138.html
Адыгея провела переговоры о развитии деловых связей с делегацией Бахрейна
Адыгея провела переговоры о развитии деловых связей с делегацией Бахрейна - РИА Новости, 04.06.2021
Адыгея провела переговоры о развитии деловых связей с делегацией Бахрейна
Власти Адыгеи и представители делегации Королевства Бахрейн в ходе переговоров на полях ПМЭФ подтвердили заинтересованность в развитии деловых связей, сообщает... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:30
2021-06-04T22:30
петербургский международный экономический форум
россия
мурат кумпилов
петербургский международный экономический форум (фонд)
бахрейн
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и представители делегации Королевства Бахрейн в ходе переговоров на полях ПМЭФ подтвердили заинтересованность в развитии деловых связей, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел деловые переговоры с представителями официальной делегации Бахрейна под руководством Министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашид Альзаяни… Стороны подтвердили заинтересованность в развитии связей на всех уровнях и готовность к постепенному выходу на предметный диалог с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.Отмечается, что встреча стала продолжением диалога в рамках межправительственного взаимодействия двух стран. Стороны обсудили развитие гуманитарных связей, а также отношений в экономике, социальной сфере и туризме."Всё это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. В республике готовы к такому сотрудничеству, для этого мы будем создавать все необходимые условия. У нас много общих интересов и точек соприкосновения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html
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россия
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россия, мурат кумпилов, петербургский международный экономический форум (фонд), бахрейн, республика адыгея, экономика

Адыгея провела переговоры о развитии деловых связей с делегацией Бахрейна

22:30 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСимволика Петербургского международного экономического форума - 2021
Символика Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и представители делегации Королевства Бахрейн в ходе переговоров на полях ПМЭФ подтвердили заинтересованность в развитии деловых связей, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел деловые переговоры с представителями официальной делегации Бахрейна под руководством Министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашид Альзаяни… Стороны подтвердили заинтересованность в развитии связей на всех уровнях и готовность к постепенному выходу на предметный диалог с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что встреча стала продолжением диалога в рамках межправительственного взаимодействия двух стран. Стороны обсудили развитие гуманитарных связей, а также отношений в экономике, социальной сфере и туризме.
"Всё это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. В республике готовы к такому сотрудничеству, для этого мы будем создавать все необходимые условия. У нас много общих интересов и точек соприкосновения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
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Петербургский международный экономический форумРоссияМурат КумпиловПетербургский международный экономический форум (фонд)БахрейнРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
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