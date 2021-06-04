Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/peskov-1735615603.html
Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США
Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США - РИА Новости, 04.06.2021
Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США
Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций, но это зависит от политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:44
2021-06-04T13:44
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580479878_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_5ab3f9b3b5525222f0e2116329789b19.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций, но это зависит от политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите РФ и США.Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться в Женеве с президентом США Джо Байденом 16 июня."Всегда есть шанс исправить ошибки. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций. Но это зависит от политической воли", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений после саммита.Он подчеркнул, что президент РФ неоднократно говорил, что Москва готова идти по пути развития двусторонних отношений так далеко, насколько готовы американские партнеры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/peskov-1735614483.html
https://ria.ru/20210604/illyuzii-1735604799.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580479878_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8664bf5150043b1256877beda5decd16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США

13:44 04.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций, но это зависит от политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите РФ и США.
Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться в Женеве с президентом США Джо Байденом 16 июня.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 13:39Петербургский международный экономический форум
Песков заявил о кризисе в отношениях России и США
"Всегда есть шанс исправить ошибки. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций. Но это зависит от политической воли", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений после саммита.
Он подчеркнул, что президент РФ неоднократно говорил, что Москва готова идти по пути развития двусторонних отношений так далеко, насколько готовы американские партнеры.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 13:00
Матвиенко призвала не питать иллюзий по поводу встречи Путина и Байдена
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния