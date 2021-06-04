https://ria.ru/20210604/peskov-1735615603.html

Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США

Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США - РИА Новости, 04.06.2021

Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США

Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций, но это зависит от политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:44

2021-06-04T13:44

2021-06-04T13:44

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций, но это зависит от политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите РФ и США.Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться в Женеве с президентом США Джо Байденом 16 июня."Всегда есть шанс исправить ошибки. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций. Но это зависит от политической воли", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений после саммита.Он подчеркнул, что президент РФ неоднократно говорил, что Москва готова идти по пути развития двусторонних отношений так далеко, насколько готовы американские партнеры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/peskov-1735614483.html

https://ria.ru/20210604/illyuzii-1735604799.html

россия

сша

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире