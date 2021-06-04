https://ria.ru/20210604/peskov-1735615603.html
Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США
Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США - РИА Новости, 04.06.2021
Песков напомнил, что Россия готова развивать отношения с США
Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций, но это зависит от политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:44
2021-06-04T13:44
2021-06-04T13:44
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций, но это зависит от политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите РФ и США.Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться в Женеве с президентом США Джо Байденом 16 июня."Всегда есть шанс исправить ошибки. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций. Но это зависит от политической воли", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений после саммита.Он подчеркнул, что президент РФ неоднократно говорил, что Москва готова идти по пути развития двусторонних отношений так далеко, насколько готовы американские партнеры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/peskov-1735614483.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире