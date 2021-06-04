В Перу оценили потенциал торговых отношений с Россией
© Фото : Посольство Перу в Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Торговые связи между Россией и Перу быстро расширяются и имеют огромный потенциал для дальнейшего роста, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан дель Кампо.
"Экспорт нашей сельскохозяйственной продукции вырос в прошлом году на 89 процентов, что было очень важно <...> и потенциал для дальнейшего роста огромен", - сказал дипломат.
В качестве примера к растущему товарообороту дель Кампо привел экспорт авокадо из Перу в Россию.
"В 2018 году продажи авокадо на российском рынке находились на уровне 3,4-3,5 тысячи тонн. В 2019 они выросли до 7,6 тысячи, а в 2020 году, в разгар пандемии, до 14,4 тысячи тонн. Перу стала для России главным экспортером авокадо в мире. Мы потеснили даже Израиль, традиционного поставщика этого продукта", - добавил посол.
По словам перуанского дипломата, Россия не связана проблемой пандемии, и здесь можно осуществлять деятельность, ограниченную в других частях мира. Это позволило перуанскому представительству принять участие в таких мероприятиях, как Ярмарка кофе и какао и ProdExpo, где были представлены продукты питания из южноамериканской страны.
"Совместно с Air Europa мы организовали мероприятия по продвижению туризма в Перу, семинары в посольстве при поддержке PromPerú (Комиссия по содействию экспорту и туризму - ред.) и Air Europa для российских туроператоров также вызвали интерес", - сказал дель Кампо.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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