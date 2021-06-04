https://ria.ru/20210604/otnosheniya-1735539782.html

В Перу оценили потенциал торговых отношений с Россией

В Перу оценили потенциал торговых отношений с Россией - РИА Новости, 04.06.2021

В Перу оценили потенциал торговых отношений с Россией

Торговые связи между Россией и Перу быстро расширяются и имеют огромный потенциал для дальнейшего роста, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T04:06

2021-06-04T04:06

2021-06-04T04:06

петербургский международный экономический форум

хуан дель кампо

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

перу

в мире

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Торговые связи между Россией и Перу быстро расширяются и имеют огромный потенциал для дальнейшего роста, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан дель Кампо.В качестве примера к растущему товарообороту дель Кампо привел экспорт авокадо из Перу в Россию."В 2018 году продажи авокадо на российском рынке находились на уровне 3,4-3,5 тысячи тонн. В 2019 они выросли до 7,6 тысячи, а в 2020 году, в разгар пандемии, до 14,4 тысячи тонн. Перу стала для России главным экспортером авокадо в мире. Мы потеснили даже Израиль, традиционного поставщика этого продукта", - добавил посол.По словам перуанского дипломата, Россия не связана проблемой пандемии, и здесь можно осуществлять деятельность, ограниченную в других частях мира. Это позволило перуанскому представительству принять участие в таких мероприятиях, как Ярмарка кофе и какао и ProdExpo, где были представлены продукты питания из южноамериканской страны.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/peru-1735539257.html

https://ria.ru/20200925/samolety-1577738758.html

россия

перу

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хуан дель кампо, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), перу, в мире