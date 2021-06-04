https://ria.ru/20210604/obraschenie-1735595006.html

В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного

В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного - РИА Новости, 04.06.2021

В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного

Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД, после случайного выстрела которого погиб азербайджанец, сообщила СМИ об угрозах, но в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:29

2021-06-04T12:29

2021-06-04T15:48

россия

происшествия

владимир путин

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД, после случайного выстрела которого погиб азербайджанец, сообщила СМИ об угрозах, но в региональной полиции заверили, что ее слова не соответствуют действительности.В действительности, утверждает полиция, "каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало".Ведомство призвало журналистов и блогеров не спекулировать на ситуации и следить за официальными комментариями.Между тем ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить основания для возбуждения уголовного дела против полицейского за превышение полномочий. Также заведено еще одно дело — об оскорблении и нападении на представителя власти.Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда юноша пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас полицейский заключен в СИЗО.

https://ria.ru/20210530/pogonya-1734810314.html

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россия, происшествия, владимир путин, новосибирская область, общество