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В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного
В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного - РИА Новости, 04.06.2021
В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного
Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД, после случайного выстрела которого погиб азербайджанец, сообщила СМИ об угрозах, но в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:29
2021-06-04T15:48
россия
происшествия
владимир путин
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД, после случайного выстрела которого погиб азербайджанец, сообщила СМИ об угрозах, но в региональной полиции заверили, что ее слова не соответствуют действительности.В действительности, утверждает полиция, "каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало".Ведомство призвало журналистов и блогеров не спекулировать на ситуации и следить за официальными комментариями.Между тем ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить основания для возбуждения уголовного дела против полицейского за превышение полномочий. Также заведено еще одно дело — об оскорблении и нападении на представителя власти.Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда юноша пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас полицейский заключен в СИЗО.
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россия, происшествия, владимир путин, новосибирская область, общество

В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного

12:29 04.06.2021 (обновлено: 15:48 04.06.2021)
 
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НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД, после случайного выстрела которого погиб азербайджанец, сообщила СМИ об угрозах, но в региональной полиции заверили, что ее слова не соответствуют действительности.

"При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности", — говорится в сообщении ГУ МВД.

В действительности, утверждает полиция, "каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало".
Ведомство призвало журналистов и блогеров не спекулировать на ситуации и следить за официальными комментариями.
Между тем ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить основания для возбуждения уголовного дела против полицейского за превышение полномочий. Также заведено еще одно дело — об оскорблении и нападении на представителя власти.
Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда юноша пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас полицейский заключен в СИЗО.
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