В МВД опровергли угрозы жене инспектора ДПС, случайно застрелившего задержанного
12:29 04.06.2021 (обновлено: 15:48 04.06.2021)
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НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД, после случайного выстрела которого погиб азербайджанец, сообщила СМИ об угрозах, но в региональной полиции заверили, что ее слова не соответствуют действительности.
"При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности", — говорится в сообщении ГУ МВД.
В действительности, утверждает полиция, "каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало".
Ведомство призвало журналистов и блогеров не спекулировать на ситуации и следить за официальными комментариями.
Между тем ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить основания для возбуждения уголовного дела против полицейского за превышение полномочий. Также заведено еще одно дело — об оскорблении и нападении на представителя власти.
Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда юноша пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Сейчас полицейский заключен в СИЗО.