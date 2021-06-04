https://ria.ru/20210604/novak-1735586085.html

Новак назвал угрозы остановить "Ямал-Европа" выстрелом себе в ногу

Новак назвал угрозы остановить "Ямал-Европа" выстрелом себе в ногу - РИА Новости, 04.06.2021

Новак назвал угрозы остановить "Ямал-Европа" выстрелом себе в ногу

Европа вряд ли примет решение об остановке газопровода "Ямал-Европа", это будет "выстрелом себе в ногу", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:56

2021-06-04T11:56

2021-06-04T12:36

доминик рааб

северный поток — 2

еврокомиссия

белоруссия

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр новак

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европа вряд ли примет решение об остановке газопровода "Ямал-Европа", это будет "выстрелом себе в ногу", заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Это выстрел в ногу будет себе. Газопровод "Ямал-Европа" - это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, который обеспечивает, в первую очередь, поставки газа для европейских потребителей. Более 30 миллиардов кубических метров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу, поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно, и вряд ли, наверное, наши коллеги будут такие решения принимать", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России."Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/gaz-1735512213.html

https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735094255.html

белоруссия

россия

европа

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доминик рааб, северный поток — 2, еврокомиссия, белоруссия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, европа, экономика