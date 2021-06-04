Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/novak-1735586085.html
Новак назвал угрозы остановить "Ямал-Европа" выстрелом себе в ногу
Новак назвал угрозы остановить "Ямал-Европа" выстрелом себе в ногу - РИА Новости, 04.06.2021
Новак назвал угрозы остановить "Ямал-Европа" выстрелом себе в ногу
Европа вряд ли примет решение об остановке газопровода "Ямал-Европа", это будет "выстрелом себе в ногу", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:56
2021-06-04T12:36
доминик рааб
северный поток — 2
еврокомиссия
белоруссия
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр новак
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735472742_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_82ed7eeb07d2c37a705267e374abfb0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европа вряд ли примет решение об остановке газопровода "Ямал-Европа", это будет "выстрелом себе в ногу", заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Это выстрел в ногу будет себе. Газопровод "Ямал-Европа" - это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, который обеспечивает, в первую очередь, поставки газа для европейских потребителей. Более 30 миллиардов кубических метров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу, поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно, и вряд ли, наверное, наши коллеги будут такие решения принимать", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России."Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/gaz-1735512213.html
https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735094255.html
белоруссия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735472742_0:46:2587:1986_1920x0_80_0_0_9f3f05eced6ecda869054d431246bf0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
доминик рааб, северный поток — 2, еврокомиссия, белоруссия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, европа, экономика

Новак назвал угрозы остановить "Ямал-Европа" выстрелом себе в ногу

11:56 04.06.2021 (обновлено: 12:36 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПанельная дискуссия "Будущее энергетики. Энергопереход" в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Панельная дискуссия Будущее энергетики. Энергопереход в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европа вряд ли примет решение об остановке газопровода "Ямал-Европа", это будет "выстрелом себе в ногу", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Это выстрел в ногу будет себе. Газопровод "Ямал-Европа" - это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, который обеспечивает, в первую очередь, поставки газа для европейских потребителей. Более 30 миллиардов кубических метров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу, поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно, и вряд ли, наверное, наши коллеги будут такие решения принимать", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 20:07Петербургский международный экономический форум
Чижов назвал возможные санкции Европы против российского газа глупостью
Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России.
"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 14:14
Лукашенко усомнился в реальности угроз Запада против транзита газа
 
Петербургский международный экономический форумДоминик РаабСеверный поток — 2ЕврокомиссияБелоруссияРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр НовакЕвропаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния