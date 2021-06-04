Онлайн-конференция по итогам саммита НАТО
15 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам саммита НАТО.
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Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ.
14 июня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран НАТО, на котором ожидается принятие новой концепции до 2030 года. Уже известно, что особое внимание в ней будет уделено способности альянса противостоять системным вызовам со стороны России и Китая, а также оперативному реагированию на изменение климата, гибридные и киберугрозы.
В ходе мероприятия будут итоги саммита НАТО, даны комментарии относительно текущего состояния российско-американских отношений с учетом запланированной на 16 июня первой очной встречи Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ.
14 июня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран НАТО, на котором ожидается принятие новой концепции до 2030 года. Уже известно, что особое внимание в ней будет уделено способности альянса противостоять системным вызовам со стороны России и Китая, а также оперативному реагированию на изменение климата, гибридные и киберугрозы.
В ходе мероприятия будут итоги саммита НАТО, даны комментарии относительно текущего состояния российско-американских отношений с учетом запланированной на 16 июня первой очной встречи Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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