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Онлайн-конференция по итогам саммита НАТО

Онлайн-конференция по итогам саммита НАТО - РИА Новости, 04.06.2021

Онлайн-конференция по итогам саммита НАТО

15 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам саммита НАТО.

2021-06-04T16:18

2021-06-04T16:18

2021-06-04T16:18

анонсы

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Задать вопрос Участники:- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ.14 июня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран НАТО, на котором ожидается принятие новой концепции до 2030 года. Уже известно, что особое внимание в ней будет уделено способности альянса противостоять системным вызовам со стороны России и Китая, а также оперативному реагированию на изменение климата, гибридные и киберугрозы. В ходе мероприятия будут итоги саммита НАТО, даны комментарии относительно текущего состояния российско-американских отношений с учетом запланированной на 16 июня первой очной встречи Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы