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СК в Омской области завел дело после нападения на журналистов НТВ
СК в Омской области завел дело после нападения на журналистов НТВ - РИА Новости, 04.06.2021
СК в Омской области завел дело после нападения на журналистов НТВ
Следователи СК в Омской области после проверки возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов после нападения на съемочную группу... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:33
2021-06-04T12:33
россия
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК в Омской области после проверки возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала НТВ, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.Ранее телеканал НТВ на своем сайте сообщил о нападении якобы родственников депутата и его супруги на свою съемочную группу, которая приехала в село Покровка под Омском для съемки сюжета о сельском депутате и его супруге, подозреваемых в изготовлении детской порнографии. На опубликованном видеоролике неизвестные мужчины угрожают журналистам расправой, применяя при этом физическую силу."По результатам проверки, поведенной по сообщению из СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 28 мая в селе Покровка ранее судимый 32-летний мужчина умышленно препятствовал проведению видеосъемки со стороны корреспондентов телеканала - он ударил оператора, отчего тот упал, а находившаяся у него в руках видеокамеры была повреждена."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения. Расследование продолжается", - сообщили в управлении.
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россия, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия

СК в Омской области завел дело после нападения на журналистов НТВ

12:33 04.06.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК в Омской области после проверки возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала НТВ, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Ранее телеканал НТВ на своем сайте сообщил о нападении якобы родственников депутата и его супруги на свою съемочную группу, которая приехала в село Покровка под Омском для съемки сюжета о сельском депутате и его супруге, подозреваемых в изготовлении детской порнографии. На опубликованном видеоролике неизвестные мужчины угрожают журналистам расправой, применяя при этом физическую силу.
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"По результатам проверки, поведенной по сообщению из СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 28 мая в селе Покровка ранее судимый 32-летний мужчина умышленно препятствовал проведению видеосъемки со стороны корреспондентов телеканала - он ударил оператора, отчего тот упал, а находившаяся у него в руках видеокамеры была повреждена.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения. Расследование продолжается", - сообщили в управлении.
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