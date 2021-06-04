https://ria.ru/20210604/myasnikov-1735639663.html

Мясников предупредил о смертельной опасности хромоты

Мясников предупредил о смертельной опасности хромоты - РИА Новости, 04.06.2021

Мясников предупредил о смертельной опасности хромоты

Хромота, даже в легкой форме, может сигнализировать о серьезных заболеваниях, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:04

2021-06-04T15:04

2021-06-04T16:25

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Хромота, даже в легкой форме, может сигнализировать о серьезных заболеваниях, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Например, об атеросклерозе нижних конечностей. У людей грузных деформирован скелет и может быть разрушен тазобедренный сустав, так что есть опасность получить перелом шейки бедра", — объяснил Мясников.С возрастом этот симптом становится опаснее и может привести к потере ноги, инсульту или инфаркту. Медик призвал обратить особое внимание на хромоту у людей, страдающих от диабета, повышенного давления, а также у пациентов с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

https://ria.ru/20210601/simptom-1735032481.html

россия

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2021

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество