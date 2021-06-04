https://ria.ru/20210604/moshennichestvo-1735549639.html

Жительницу Ямала, решившую стать инвестором, обманули мошенники

Жительницу Ямала, решившую стать инвестором, обманули мошенники - РИА Новости, 04.06.2021

Жительницу Ямала, решившую стать инвестором, обманули мошенники

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, доверившись неизвестным, убедившим ее в необходимости инвестировать средства на бирже, отдала им 11 миллионов... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:01

2021-06-04T09:01

2021-06-04T09:01

мошенничество

салехард

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, доверившись неизвестным, убедившим ее в необходимости инвестировать средства на бирже, отдала им 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."Жительнице Салехарда позвонили мошенники с предложением заработать денежные средства на бирже. В ходе телефонных разговоров преступники убедили потерпевшую без риска инвестировать денежные средства, в результате чего пострадавшая перевела на счет мошенников 11,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве.В надзорном ведомстве также отметили, что только за май жители ЯНАО отдали телефонным и интернет-мошенникам 30 миллионов рублей. Количество таких преступлений, подчеркнули в прокуратуре, в регионе не уменьшается.

https://ria.ru/20210602/tinkoff-1735232035.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/kredit-1735521171.html

салехард

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, салехард, происшествия