Глава Мордовии рассказал о новых методах подготовки молодых профессионалов
22:28 04.06.2021 (обновлено: 22:56 04.06.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Мордовия вошла в число лучших регионов по развитию образования благодаря новым направлениям подготовки молодежи, заявил врио главы Мордовии Артем Здунов на Петербургском экономическом международном форуме.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу отметил Мордовию в числе "лучших по развитию образования".
"Эта высочайшая оценка обусловлена новыми направлениями в работе по подготовке молодых профессионалов на каждом этапе. Мы готовим школьников и студентов ССУЗов под конкретные специальности, в том числе в рамках всемирного движения рабочих профессий WorldSkills. Занимаемся этим всего полгода, но уже чувствуем, что это очень важный современный тренд", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Здунова.
По его словам, молодые люди учатся и совершенствуются в знаниях и умениях, чтобы получить конкретную работу, в том числе в новых появляющихся компетенциях. "Например, в WorldSkills мы занимаем нишу тестировщиков игровых систем - её не было, мы в Саранске открыли это новое направление. Теперь здесь расположен основной штаб по этой профессии. Также будем развивать другие - современные, наиболее востребованные", - заявил врио главы Мордовии, чьи слова приводит пресс-служба главы региона.
Он отметил, что комплексное взаимодействие со всеми уровнями образования позволяет вести речь об успешно работающей системе. "Руководство республики всегда будет уделять пристальное внимание развитию этой сферы", - подчеркнул Здунов, чьи слова приводит пресс-служба главы региона.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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